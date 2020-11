Lubuskie. Rozpędzone auto wjechało na przejazd kolejowy. 'Centymetry od śmierci'

Do niebezpiecznego zdarzenia doszło w minioną sobotę (7 listopada) na niestrzeżonym przejeździe kolejowym między Trzemesznem Lubuskim i Templewem (województwo lubuskie). Sytuację zarejestrowała kamera internauty, który publikuje w internecie nagrania o tematyce kolejowej. "Jedną kamerę zostawiłem w okolicy tego przejazdu. Nie sądziłem, że zarejestruje ona tak nieodpowiedzialne zachowanie kierowcy" - napisał autor nagrania.

Lubuskie. Kierowca wjechał rozpędzonym autem na przejazd kolejowy. "O włos od tragedii"

Na nagraniu widać pociąg, który zbliża się do przejazdu kolejowego. Kiedy pociąg wjeżdża na jeden z pasów jezdni, tuż przed nim przejeżdża rozpędzone do ogromnej prędkości auto. "Sekunda później i kierowca z pełną prędkością mógłby nadziać się na zderzaki lokomotywy, bądź uderzyć w bok lokomotywy, żaden scenariusz przy takiej prędkości nie będzie optymistyczny" - skomentował autor nagrania i kanału Arsen Kolej.

Przed przejazdem kolejowym znajduje się nowo postawiony znak STOP, a na asfalcie wymalowano grubymi liniami napis STOP. Przejazd jest niestrzeżony, co oznacza, że nie ma przed nim rogatki ani sygnalizacji świetlnej. "Linia jest utrzymywana do celów towarowych oraz wojskowych, przez co pociąg pojawia się tu rzadko, ale pojawia, dlatego przejazd jest w taki sposób oznakowany" - napisał.

Autor nagrania przyznał, że kierowca pojazdu miał bardzo dużo szczęścia. Apeluje również do kierowców, aby nie zważając na ruch oraz oznaczenia danego przejazdu zachować wszelką czujność i uwagę. "Zachowajmy ostrożność przy przejazdach nawet jeśli ruch jest prawie zerowy. Na szczęście pociąg ma tutaj ograniczenie prędkości, aby można było go łatwiej dostrzec podjeżdżając i zatrzymując się przed przejazdem" - dodał.