97-letni kardynał Henryk Gulbinowicz od tygodnia przebywa w szpitalu, a jego stan jest bardzo poważny - podała "Gazeta Wyborcza". To właśnie stan zdrowia kardynała miał przyspieszyć decyzję Watykanu o ukaraniu go zakazem uzywania insygniów biskupich i uczestnictwa w jakichkolwiek celebracjach w związku z zarzutami o molestowanie. Pozbawiono go także "prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze".

