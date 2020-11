Sąd obniżył wyrok ws. Arkadiusza Ł. ps. "Hoss". "Król mafii wnuczkowej" prawomocnie skazany

W poniedziałek 9 listopada w Sądzie Apelacyjnym w Poznaniu zapadł wyrok w sprawie Arkadiusza Ł. ps. "Hoss", nazywanego też "królem mafii wnuczkowej". Decyzją sądu został on skazany na sześć lat więzienia - podaje TVN24.

Zobacz wideo Policjanci CBŚP zatrzymali 47-letniego mężczyznę, który metodą "na wnuczka" wyłudził 90 tysięcy złotych od 94-letniej mieszkanki Warszawy.

"Hoss" skazany. Sąd Apelacyjny obniżył wyrok do sześciu lat więzienia

Tym samym o rok obniżono wyrok "Hossa", wydany przez poznański sąd pierwszej instancji, który w 2019 roku skazał go na siedem lat więzienia. Sąd uznał, że "Hossowi" nie udowodniono dwóch z zarzucanych mu czynów z braku wystarczających dowodów.

Zdaniem śledczych mężczyzna był członkiem zorganizowanej grupy przestępczej, która wyłudzała pieniądze od osób starszych, mieszkających w Niemczech, Szwajcarii i Luksemburgu w latach 2012-2014 - członkowie grupy kontaktowali się z poszkodowanymi, typując ich dane z książki telefonicznej. Następnie ofiary - głównie te mieszkające samotnie - były oszukiwane tzw. metodą "na wnuczka" - wmawiano im, że muszą przekazać pieniądze i inne kosztowności, by ratować swoich bliskich. Starsze osoby oddawały "Hossowi" oszczędności swojego życia, a on - jak wskazują śledczy - wraz z rodziną żył dzięki temu na bardzo wysokim poziomie. Po latach przyjechał z Niemiec do Polski, gdzie zamieszkał. Łącznie straty poszkodowanych oszacowano na kilka milionów złotych w różnych walutach.

Oprócz "Hossa" na ławie oskarżonych zasiadał także jego brat, Adam P. - jego sąd skazał na pięć lat pozbawienia wolności.

Wyrok Sądu Apelacyjnego ws. "króla mafii wnuczkowej" jest prawomocny.