Legnica. Były dziekan uczelni prawomocnie skazany za molestowanie studentów

W Sądzie Okręgowym w Legnicy zapadł wyrok wobec byłego dziekana i wykładowcy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy, Jarosława G. Oskarżono go o molestowanie sześciorga studentów ratownictwa medycznego i "nadużycie stosunku zależności wobec nich" - podaje TVN24. Śledczy ustalili, że do molestowania dochodziło w latach 2015-2017, podczas egzaminów i zaliczeń prowadzonych na uczelni, na której wykładał G. (był tam dziekanem Wydziału Nauk o Zdrowiu i Kultury Fizycznej).

Legnica. Były dziekan i wykładowca prawomocnie skazany za molestowanie studentów

Jarosław G. uczył studentów ratownictwa wielu przedmiotów - m.in. kardiologii i farmakologii. Powołany do sprawy biegły potwierdził, że zachowanie wykładowcy wobec sześciorga studentów ratownictwa medycznego "miało charakter seksualny". Wskazano również, że oskarżony dopuszczał się wobec studentów "innych czynności seksualnych". Jeden ze studentów w rozmowie z "Wyborczą Wrocław" powiedział, że G. nie krył się ze swoim zachowaniem i wielokrotnie naruszał nietykalność cielesną studentów. - (...) Na poprawkowym egzaminie klepnął mnie po raz pierwszy. Dostałem tróję, już wychodziłem i nagle klaps. Drugi raz, to już był ostatni egzamin na studiach, zapytał mnie, czy daję się klepnąć, czy wolę dwóję. Nic nie odpowiedziałem, a on i tak dał mi klapsa - mówił. Prokuraturę o zachowaniu wykładowcy zawiadomiły władze uczelni.

Postępowanie w sprawie ruszyło w lutym 2018 roku, a podczas posiedzenia 5 listopada Sąd Okręgowy utrzymał wyrok sądu pierwszej instancji, który zapadł w czerwcu tego roku. Tym samym Jarosław G. został ukarany grzywną w wysokości 8 tysięcy złotych. Zgodnie z orzeczeniem sądu przez cztery lata nie będzie on mógł wykonywać zawodu nauczyciela akademickiego, a także będzie musiał zapłacić na rzecz każdego z pokrzywdzonych studentów nawiązkę w wysokości dwóch tysięcy złotych.

Oskarżony nie przyznał się do winy i domagał się oczyszczenia z zarzutów. Z kolei prokuratura chciała dla niego kary bezwzględnego więzienia. Wyrok jest prawomocny.