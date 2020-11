Narodowcy zapowiadają zmotoryzowany "Marsz Niepodległości". Będzie uznany za wykroczenie drogowe?

Stowarzyszenie "Marsz Niepodległości" ogłasza zmianę formy dorocznego pochodu. Rzeczniczka Urzędu Miasta Stołecznego Warszawy w rozmowie z PAP podkreśliła, że jeśli do przejazdu dojdzie bez uzyskania zgody, co jest prawdopodobne, to przejazd będzie wykroczeniem drogowym.

4 Fot. Jedrzej Nowicki / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl