Pogoda na dziś - wtorek 10 listopada. Kolejny pochmurny dzień

Zobacz wideo Kto odpowiada za ekstremalne zjawiska pogodowe?

We wtorek pogoda będzie bardzo podobna do tej, która miała miejsce w poniedziałek. Dziś będzie jednak nieco trochę chłodniej.

REKLAMA

Temperatura. W nocy na wschodzie prognozowane są wieczorne przymrozki

Najniższa temperatura we wtorek, 6 stopni, zapowiadana jest w województwie podlaskim. Jeden stopień więcej przewidywany jest w Gdańsku, Olsztynie, Bydgoszczy, Warszawie i Lublinie. Do 8 stopni pokażą termometry w województwie lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców Szczecina, Wrocławia i Opola. Tam będzie do maksymalnie 9 stopni. W nocy z wtorku na środę temperatura na Podlasiu spadnie do 0 stopni.

Pogoda na dziś - wtorek 10 listopada. gazeta.pl

Opady. Duże zachmurzenie i brak opadów

We wtorek, podobnie jak w poniedziałek, meteorolodzy przewidują spore zachmurzenia. Więcej przejaśnień możliwych jest pod wieczór na wschodzie kraju. Słabe opady mogą pojawić się lokalnie w województwach podlaskim, lubuskim, wielkopolskim i dolnośląskim. Wiatr słaby, w porywach do 30 kilometrów na godzinę.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.