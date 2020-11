Giewont. Na zabytkowym krzyżu pojawił się wielki transparent Strajku Kobiet

Olbrzymi transparent z czerwoną błyskawicą i hasłem "Przemoc domowa to nie tradycja" pojawił się na zabytkowym krzyżu na Giewoncie w ramach akcji Strajku Kobiet. "Giewont zdobyty! Wydupcać z przemocą!" - czytamy na profilu Strajk Kobiet Podhale, gdzie zamieszczono też zdjęcie krzyża "przyozdobionego" banerem.

Baner Ogólnopolskiego Strajku Kobiet zawisł na krzyżu na Giewoncie. Wcześniej pojawił się na nim m.in. plakat Dudy

O tym, że baner zawisł na zabytkowym krzyżu, komendant straży Tatrzańskiego Parku Narodowego dowiedział się od dziennikarzy Polskiej Agencji Prasowej. Z jego wypowiedzi wynika też, że akcję przeprowadzono po godz. 12, ponieważ wcześniej na Giewoncie obecny był patrol straży.

Metalowy krzyż zamontowano na szczycie Wielkiego Giewontu (1894 m n.p.m.) w 1901 r. z inicjatywy parafian z Zakopanego. Jest on wpisany do rejestru zabytków, tak więc umieszczanie na nim wszelkich symboli czy rysunków jest nielegalne. Jednak tylko w tym roku - włączając w to baner OSK - już trzykrotnie łamano ten zakaz. W lipcu na krzyżu zawieszono plakat wyborczy Andrzeja Dudy, a w sierpniu pojawiła się na nim tęczowa flaga.

Wybory prezydenckie. Plakat Andrzeja Dudy powieszony na Giewoncie

Od kilkunastu dni Ogólnopolski Strajk Kobiet organizuje w całym kraju protesty przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji. 22 października sędziowie ogłosili, że przerywanie ciąży ze względu na przesłankę embriopatologiczną jest niezgodne z konstytucją.