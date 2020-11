Pogoda na dziś - poniedziałek 9 listopada. IMGW ostrzega przed gęstymi mgłami

Zobacz wideo O co chodzi z ciśnieniem atmosferycznym?

W poniedziałek w całym kraju należy spodziewać się dużego zachmurzenia. W większości kraju nie będzie jednak padać.

Temperatura. Dziś od 7 do 9 stopni

Temperatura będzie dziś bardzo wyrównana. Najchłodniej, maksymalnie 7 stopni w ciągu dnia, będzie w województwie podkarpackim. Jeden stopień mniej przewidywany jest natomiast w Krakowie, Białymstoku, Warszawie i Bydgoszczy. Do 9 stopni pokażą termometry w pozostałych regionach, a dokładniej w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, lubelskim, świętokrzyskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim, lubuskim i zachodniopomorskim.

Opady. Dużo chmur, jednak nie będzie padać

W całym kraju prognozowane jest zachmurzenie duże i umiarkowane. Przejściowe rozpogodzenia możliwe są jedynie w północnych regionach. Mimo tego w większości kraju nie będzie padać. Przelotny i słaby deszcz pojawi się jedynie w drugiej części dnia na granicy województwa warmińsko-mazurskiego i podlaskiego. Wiatr słaby, do maksymalnie 30 kilometrów na godzinę.

Ostrzeżenia meteorologiczne. Alerty dotyczące mgieł

Ostrzeżenia pierwszego stopnia przed gęstymi mgłami wydane zostały do poniedziałku do godziny 9:00-9:30. Pojawią się one w województwach lubuskim, śląskim, świętokrzyskim, południowych powiatach województwa wielkopolskiego i łódzkiego oraz północnych powiatach województwa małopolskiego i podkarpackiego. W tych regionach pojawią się mgły, które ograniczą widoczność do 100-200 metrów.

