Radni z Kalwarii Zebrzydowskiej wpadli na pomysł uchwalenia specjalnej rezolucji, która ma potępić manifestacje przeciwko wyrokowi Trybunału Konstytucyjnego o zakazie aborcji embriopatologicznej i "ataki na kościół". W tym celu zwołali sesję rady miasta.

Członkowie Prawa i Sprawiedliwości chcą powołać się na naukę patrona miasta - św. Jana Pawła II. Rok temu radni chcieli dołączyć do grona miast, które uchwaliły "strefę wolną od LGBT".

Walka z wiatrakami

Jak pisze mieszkaniec miasta, na Facebooku, nie wszyscy są zadowoleni z tego pomysłu:

Przecież u nas nikt kościołów nie atakował, nawet protestów nie było. Radni chyba nie mają nic innego do roboty. Znowu się ośmieszymy.

Na posiedzeniu we wtorek, 10 listopada zostanie przegłosowana proponowana rezolucja. Nadzwyczajne posiedzenie zwołał przewodniczący Rady Miejskiej Piotr Janusiewicz (PiS).

W setną rocznicę urodzin świętego Jana Pawła II Honorowego Obywatela Miasta Kalwaria Zebrzydowska (...). Wierni jego nauczaniu, Rada Miejska w Kalwarii Zebrzydowskiej wyraża swój sprzeciw wobec wszelkich przejawów agresji, atakowaniu Kościoła katolickiego, jego świątyń, bezczeszczenia pomników świętych oraz symboli narodowych, zakłócaniu mszy świętych w ramach jakichkolwiek protestów. Wszystkie wyżej wymienione zachowania nie znajdują akceptacji i wymagają potępienia. Wzywamy do poszanowania tradycji i uczuć religijnych milionów Polaków

- czytamy w uzasadnieniu rezolucji.

Brakuje dwóch głosów

Pod projektem tego aktu prawnego podpisali się członkowie Prawa i Sprawiedliwości: Marcin Zadora, Piotr Janusiewicz, Jarosław Lenik, bracia Wiesław i Robert Rudeccy oraz Łukasz Dragan z listy "Niezależni Kalwaria".

W tej chwili brakuje nam więc jeszcze dwóch głosów, żeby ta rezolucja została przegłosowana. Nie ma w niej nic negatywnego i na pewno nie zaszkodzi ona wizerunkowi miasta a wręcz przeciwnie, jest tylko pozytywne przesłanie. Nie rozumiem krytyki, która na nas spada. Przecież nie ma tu żadnej kontrowersji. Dla porównania rezolucji w sprawie strefy wolnej od LGBT bym nie poparł

- mówił "Polska Times" Piotr Janusiewicz, przewodniczący RM.

Jan Paweł II a rezolucja

W sierpniu tego roku, arcybiskup Marek Jędraszewski ogłosił Jana Pawła II patronem Kalwarii Zebrzydowskiej. Wcześniej zabiegali o to radni miasta. Mieszkańcy uważają, że wykorzystywanie nauki duchownego do celów politycznych to nadużycie.

W komentarzach na Facebooku pod informacją o rezolucji nie brakuje opinii mieszkańców Kalwarii Zebrzydowskiej:

Kalwaria znowu zabłyśnie jak wtedy, gdy burmistrz zorganizował pogadankę potępiającą osoby LGBT, a Ośrodek Monitorowania Zachowań Homofobicznych transmitował to na całą Polskę.

Za co oni pieniądze biorą i piastują takie stanowiska, bo widać myślenie nie jest ich dobra stroną. Przez takie decyzje czy uchwały Kalwaria staje się pośmiewiskiem i kieruje się do miana zacofanej dziury. Litości.