Zmarł senator PO Andrzej Owczarek. "Nie pokonała go komuna, pokonał go koronawirus"

W piątek, w wieku 70 lat zmarł Andrzej Owczarek. Trzykrotnie był senatorem z ramienia Platformy Obywatelskiej. Przez 15 lat był radnym Miasta Łask, a przez osiem lat był burmistrzem Łaska. Był bardzo zaangażowany w działanie na rzecz lokalnej społeczności. Andrzej Owczarek zmarł na koronawirusa. Od kilkunastu dni walczył o życie w łódzkim szpitalu.

W 1980 r. został szefem delegatury NSZZ "Solidarność" w Łasku, 13 grudnia 1981 r. internowano go w zakładzie karnym w Sieradzu, a następnie w Łowiczu, gdzie przebywał do czerwca 1982 r. Od 1989 do 1990 r. pełnił funkcję szefa Komitetu Obywatelskiego w Łasku.

Działania w Senacie

W Senacie VI kadencji był członkiem Komisji Gospodarki Narodowej oraz Komisji Samorządu Terytorialnego i Administracji Państwowej. W VII kadencji był zastępcą przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej i członkiem Komisji Gospodarki Narodowej. W VIII kadencji także pełnił funkcję zastępcy przewodniczącego Komisji Obrony Narodowej, był także członkiem Komisji Gospodarki Narodowej.

Kondolencje

Kondolencje rodzinie Owczarka złożył między innymi Mateusz Walasek - Radny Rady Miejskiej w Łodzi.

Wielka strata. Wspaniały człowiek - Andrzej Owczarek . Bohater pierwszej Solidarności, senator RP, samorządowiec. Nie pokonała go komuna, pokonał go koronawirus.

Łódzki senator Koalicji Obywatelskiej Artur Dunin napisał:

Są takie momenty kiedy nie wiesz co powiedzieć aby zagłuszyć szok, ból i niedowierzanie...i jedyne co możesz w takiej chwili pomyśleć to że Andrzej będzie Cię nam bardzo brakować.