Tvn24.pl o "złych nastrojach w policji". Powodem m.in. naciski ze strony MSWiA ws. protestów

Tvn24.pl opisuje nastroje, jakie panują wśród policjantów w związku z epidemią koronawirusa oraz strajkami związanymi z orzeczeniem Trybunału Konstytucyjnego dotyczącym aborcji. - Mamy matki, żony i kochanki. Tylko część z nas popiera linię rządu. Do tego działanie w zwartych szykach i życie w koszarach powoduje, że wirus rozprzestrzenia się między nami w sposób błyskawiczny - mówi portalowi oficer oddziału prewencji w Warszawie.

Tvn24.pl o nastrojach w policji. "Policja to nie prywatna ochrona"

Onet: Policja oddelegowana do pilnowania domów i biur polityków PiS

Portal opisuje także "zgrzyty" między komendantem głównym policji Jarosławem Szymczykiem a kierownictwem MSWiA. Z nieoficjalnych ustaleń m.in. tygodnika "Wprost" wynika, że wicepremier Jarosław Kaczyński miał domagać się ostrzejszego postępowania z protestującymi. - Jednak generał Jarosław Szymczyk i kierownictwo stołecznej policji postawiło na taktykę ochrony demonstrantów, bez działań represyjnych - mówi informator portalu.

Strajk Kobiet. Policjanci doświadczający represji otrzymają darmową pomoc

Policjanci oburzają się też na decyzję o zawieszeniu policjantów z komisariatu na Żoliborzu. Powodem miało być to, że funkcjonariusze nie zdjęli z płotu Kaczyńskiego wieszaków z literami układającymi się w niecenzuralne słowo, które zawiesili protestujący. Według rozmówcy tvn24.pl "ochronę prezesa bolało, że mundurowi nie ściągnęli tego, tylko jeden z ich ludzi musiał to zrobić". Policjanci podkreślają, że "policja to nie prywatna ochrona".

Wąsik: Mamy zaufanie do Szymczyka

Wiceminister spraw wewnętrznych i zastępca koordynatora służb specjalnych Michał Wąsik w rozmowie z portalem ucina spekulacje dot. odwołania komendanta głównego policji. - Mamy zaufanie do Szymczyka, nie planujemy zmiany - mówi.

Kolejny problem w policji to wzrost zakażeń wśród funkcjonariuszy.

Poprawić nastroje ma podwyżka. Do końca roku policjanci z oddziałów prewencji dostaną dodatkowo tysiąc złotych, a od przyszłego roku otrzymają stały dodatek w wysokości 500 zł. - To ma pomóc w poprawie nastrojów. Ale to też rzecz, o którą przez całe lata walczyły związki zawodowe. Dlatego, że to ciężka praca i znacznie trudniej w niej awansować niż w przypadku innych jednostek policji - mówi informator portalu.