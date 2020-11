Lubelskie. 16-latek zastrzelony przez kłusownika. Polski Związek Łowiecki wydał oświadczenie

Bugaj. "Zmiótł" tirem osobowe auto na przejeździe kolejowym. Odpowie przed sądem

Lubelskie. 51-latek i 41-latek z zarzutami. Grozi im od 5 do 8 lat więzienia

1 listopada w godzinach wieczornych trzech nastolatków wyszło do sadu w okolicy internatu Zespołu Szkół w Kluczkowicach, gdzie mieszkał 16-latek wraz z kolegami. Wówczas z samochodu padł strzał, który trafił jednego z chłopaków. Sprawca po jego oddaniu zbiegł z miejsca zdarzenia. Podjęto próbę reanimacji 16-latka, jednak nie udało się go uratować - podaje "Wyborcza".

Prowadzone pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Lublinie śledztwo pozwoliło ustalić, że podejrzanym jest 51-letni były policjant, który miał oddać strzał z broni myśliwskiej oraz jego 41-letni kolega, kościelny i strażak ochotnik - podaje Onet.

51-latek usłyszał zarzut, w myśl którego podczas prowadzenia polowania w godzinach nocnych oddał strzał z broni myśliwskiej, godząc się jednocześnie na to, że celem może być człowiek. 16-latek doznał uszkodzenia nerki, wątroby i płuca, co doprowadziło do jego śmierci. Prokuratura postawiła Dariuszowi Ch. zarzut zabójstwa. Mężczyzna nie przyznał się do winy. Sąd aresztował go na trzy miesiące, grozi mu nawet do 8 lat więzienia.

41-letni Marcin B. z kolei usłyszał zarzut nieudzielenia pomocy pokrzywdzonemu oraz utrudniania postępowania karnego. Mężczyzna przyznał się do zarzucanych mu czynów. Zastosowano wobec niego dozór policji, zakaz kontaktowania się ze świadkami zdarzenia, poręczenie majątkowe w kwocie 2 tys. zł i zakaz opuszczania kraju. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Oświadczenie Polskiego Związku Łowieckiego. "Sprawca złamał wszelkie obowiązujące myśliwych zasady"

Polski Związek Łowiecki wydał specjalne oświadczenie w sprawie tragedii. Łowczy krajowy Paweł Lisiak wskazał, że wydarzenie to poruszyło całą społeczność myśliwych, a także złożył wyrazy szczerego współczucia bliskim zmarłego chłopca, z którymi PZŁ chce się skontaktować w celu udzielenia wsparcia.

"Sprawca zdarzenia w momencie popełnienia czynu nie wykonywał polowania, lecz kłusował. Dodatkowo złamał wszelkie obowiązujące myśliwych zasady bezpieczeństwa, jak i normy etyczne. Deklarujemy wszelką pomoc organom ścigania w ukaraniu sprawcy. Polski Związek Łowiecki zwrócił się do właściwego rzecznika dyscyplinarnego o podjęcie natychmiastowych działań, aby wykluczyć sprawcę z szeregów naszej organizacji" - czytamy w oświadczeniu.