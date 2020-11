Kard. Henryk Gulbinowicz ma zakaz uczestnictwa w celebracjach. Watykan podjął decyzję

Zobacz wideo Kto powinien się zająć sprawą pedofilii w polskim kościele?

Informacja dotycząca kardynała Henryka Gulbinowicza została opublikowana na stronie internetowej Nuncjatury Apostolskiej w Polsce. Wynika z niej, że duchowny ma zakaz uczestnictwa w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych oraz używania insygniów biskupich. Został także pozbawiony prawa do nabożeństwa pogrzebowego w katedrze i pochówku w katedrze. Ma także wpłacić darowiznę na działalność Fundacji świętego Józefa, powołanej przez Konferencję Episkopatu Polski w celu wspierania działań Kościoła na rzecz ofiar nadużyć seksualnych, pomocy psychologicznej oraz prewencji i kształcenia osób odpowiedzialnych za ochronę nieletnich.

Jak czytamy w komunikacie, decyzje te są wynikiem dochodzenia w sprawie oskarżeń wysuwanych pod adresem kardynała Gulbinowicza oraz innych zarzutów dotyczących przeszłości kardynała.

Kardynał Henryk Gulbinowicz jest oskarżany o molestowanie seksualne nastolatka. Ofiarą duchownego miał paść Przemysław Kowalczyk, znany również jako poeta Karol Chum, gdy miał 16 lat i uczęszczał do Niższego Seminarium Duchownym w Legnicy. Po raz pierwszy Chum opowiedział o tym, co go spotkało dziennikarzom czasopisma "Inaczej" w 1997 roku. Wtedy jednak prokuratura odmówiła wszczęcia śledztwa, ponieważ z artykułu miało nie wynikać, że czynu karalnego dopuścił się kard. Henryk Gulbinowicz. W maju 2019 roku po premierze filmu "Tylko nie mów nikomu" braci Sekielskich poeta po raz kolejny podzielił się swoją historią m.in. w rozmowie z "Gazetą Wyborczą". Następnie złożył zeznania we wrocławskiej kurii i prokuraturze.

"Wzywamy do zaprzestania publikowania i rozpowszechniania nieprawdziwych, niepotwierdzonych informacji naruszających dobre imię jego eminencji księdza kardynała Henryka Gulbinowicza" - pisali w reakcji na artykuł "GW" pełnomocnicy prawni kard. Henryka Gulbinowicza.