Gostyń. Film pornograficzny podczas zdalnej lekcji religii. Sprawę bada policja

Zdarzenie dotyczy Szkoły Podstawowej nr 2 w Gostyniu (województwo wielkopolskie). Wulgarne treści zostały pokazane uczniom klasy 6, która zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów odbywała zajęcia w formule zdalnej. - Na lekcję online z religii (...) dołączyła niepożądana osoba, która zaczęła wyzywać katechetkę od ku..., pi... itp., a następnie udostępniła wszystkim uczestnikom lekcji wulgarny film pornograficzny - informuje jedne z czytelników portalu gostyn24.pl.

REKLAMA

Gostyń. Film porno podczas zdalnej lekcji religii. Sprawcy grozi nawet 3 lata więzienia

- Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożyła dyrekcja szkoły oraz jeden z rodziców – poinformowała asp. sztab. Monika Curyk, zastępca rzecznika Komendy Powiatowej Policji w Gostyniu.

Gazeta.pl: Spotkanie "na szczycie". Wszyscy przeciw lockdownowi - oprócz Kaczyńskiego i Morawieckiego

Policja potwierdziła, że małoletnim oraz nauczycielowi, który prowadził zajęcia, udostępniono film o charakterze pornograficznym. Dodano, że postępowanie prowadzone jest z art. 200 par. 3 Kodeksu Karnego: "Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".

Policja zmaga się z zakłócaniem e-lekcji od marca

Dołączanie osób nieuprawnionych na zajęcia odbywające się zdalnie nie jest nowością. Zjawisko stało się znane policji w marcu i kwietniu bieżącego roku, kiedy po raz pierwszy wprowadzono nauczanie zdalne. Aby dołączyć do lekcji online, należy posiadać specjalny link albo hasło udostępnione przez nauczyciela. Bardzo szybko okazało się, że wielu uczniów udostępnia w internecie kod wejścia na lekcje nieuprawnionym osobom, aby przeprowadzić tzw. "rajd".

Gdańsk Główny. Wykoleił się pociąg z tłuczniem. Wstrzymane przejazdy SKM

Przypadkowi internauci podszywają się pod uczniów, którzy dołączyli do klasy tuż przed rozpoczęciem nauczania zdalnego i zakłócają lekcję poprzez obrażanie nauczycieli i udostępnianie wulgarnych treści. Filmy z tzw. "rajdów" są później udostępniane w internecie, gdzie zdobywają bardzo dużą popularność.

W środę (4 listopada) podczas konferencji prasowej premier Mateusz Morawiecki poinformował, że uczniowie z klas 1-3 przechodzą na nauczanie zdalne. Dotychczas e-lekcje były prowadzone dla uczniów z klas 4-8, szkół średnich oraz dla studentów. Zmiany wejdą w życie w sobotę, co oznacza, że wszyscy uczniowie szkół podstawowych będą się uczyć zdalnie już od poniedziałku 9 listopada. Lekcje online będą prowadzone co najmniej do 29 listopada.