Pogoda na dziś - piątek 6 listopada. Duże zachmurzenia i przelotny deszcz

W piątek najcieplej będzie na północy kraju, gdzie mieszkańcy mogą liczyć na maksymalnie 12-13 stopni. We znaki dawać się tu będą jednak silniejsze porywy wiatru.

Temperatura. Dziś od 8 do 13 stopni

Najniższa temperatura prognozowana jest w piątek w województwach lubelskim, świętokrzyskim, podkarpackim, małopolskim i śląskim, gdzie będzie do maksymalnie 8 stopni. Dwa stopie więcej przewidywane są w Opolu, Zielonej Górze i Warszawie. 11 stopni pokażą termometry w województwach dolnośląskim, łódzkim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i podlaskim. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców północnych regionów. W Olsztynie będzie do 12 stopni, a w Gdańsku i Szczecinie do 13 stopni.

Opady. Duże zachmurzenie w całym kraju

W pierwszej połowie dnia duże rozpogodzenia przewidywane są w południowych regionach. Od północy jednak nad całą Polską zacznie rozwijać się front, który przyniesie umiarkowane i duże zachmurzenie. Przelotne opady deszczu spodziewane są w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, łódzkim i wielkopolskim. Wiatr na ogół słaby, jedynie na północy i wschodnich krańcach kraju może wiać w porywach do 45 kilometrów na godzinę.

