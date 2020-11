W czwartek zostaną przyjęci pierwsi pacjenci na Stadionie Narodowym

Szpital tymczasowy na Stadionie Narodowym w Warszawie ma dziś przyjąć pierwszych pacjentów. Mówił o tym w TVP Info szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, Michał Dworczyk.

Pierwsi pacjenci w czwartek zostaną przyjęci w szpitalu tymczasowym na Stadionie Narodowym w Warszawie

- potwierdził Michał Dworczyk.

Szpital na Narodowym

Przypomniał również, że przed tygodniem szpital został przekazany lekarzom. Wczoraj sprawdzono wszystkie procedury, a dziś do szpitala mają trafić pierwsi chorzy. Michał Dworczyk podkreślił, że to, ilu pacjentów trafi do szpitala tymczasowego, będzie zależało od sytuacji w warszawskich szpitalach.

W razie pogorszenia stanu pacjentów hospitalizowanych w placówce tymczasowej także będzie możliwość podłączenia ich do respiratorów

- dodał Dworczyk.

Szpitale tymczasowe

Szpitale tymczasowe są linią obrony, która zostanie użyta, gdyby w innych szpitalach zabrakło miejsc. Na Stadion Narodowy trafią pacjenci w średnim stanie, w pierwszym rzędzie z warszawskiego szpitala MSWiA przy ulicy Wołoskiej. Dzięki temu zwolnią się miejsca dla chorych w ciężkim stanie. O możliwości zniesienia obostrzeń Dworczyk powiedział, że na razie jest to niemożliwe:

System służby zdrowia jest na granicy możliwości.