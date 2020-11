Bydgoszcz. Ofiara molestowania otrzyma 350 tys. zł zadośćuczynienia. Zapłacą zakon i były duchowny

Zobacz wideo Biskup Milewski przeprasza za milczenie polskich biskupów w sprawach związanych z pedofilią

Sprawa dotyczy ministranta z Pakości, który był molestowany seksualnie przez zakonnika Krzysztofa P., szerzej znanego jako ojciec Seweryn. Portal bydgoszcz.naszemiast.pl informuje, że mężczyzna wykorzystywał chłopca w latach 2002-2006, nakłaniając go do "innej czynności seksualnej" nawet kilka razy w tygodniu. Na komputerze zakonnika znaleziono także dziecięcą pornografię.

Inowrocławski Sąd Rejonowy skazał Krzysztofa P. w 2009 roku. Mężczyzna usłyszał wyrok 4,5 roku więzienia, otrzymał także 10-letni zakaz pracy z nieletnimi. Po zapadnięciu prawomocnego wyroku został wydalony ze wspólnoty zakonnej na mocy papieskiego dekretu.

Molestowany przez zakonnika chciał 5 mln odszkodowania i dożywotnią rentę

Mężczyzna, który był wykorzystywany przez Krzysztofa P. jako chłopiec, domagał się przed sądem cywilnym kwoty 3 milionów złotych od zakonu franciszkanów i 2 milionów złotych od sprawcy. Chciał także 2,5 tysiąca złotych dożywotniej renty miesięcznie. 3 listopada zapadł wyrok w tej sprawie. Sąd Okręgowy w Bydgoszczy we wtorek zasądził 350 tysięcy złotych zadośćuczynienia od zakonu franciszkanów i byłego zakonnika. Dom Zakonny Braci Mniejszych w Pakości i były franciszkanin mają zapłacić zasądzoną kwotę solidarnie.

- W zakresie kwoty trudno mi się wypowiadać. Wiadomo, że zawsze to są kategorie w jakimś sensie ocenne, nigdy żadna kwota nie będzie adekwatna i wystarczająca w tego typu przypadkach. Natomiast oczywiście ostateczna decyzja co do ewentualnego zaskarżenia wyroku bądź jego zakresu będzie należała do samego powoda - w rozmowie z TVP skomentował adwokat Jarosław Ślachciak.

Wyrok w tej sprawie nie jest prawomocny.

