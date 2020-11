Pacjent z koronawirusem zmarł w karetce przed szpitalem. Drzwi do placówki zamknięto na łańcuch

W czwartek senior chory na koronawirusa został reanimowany przez zespół pogotowia ratunkowego z Siemiatycz informuje "Kurier Podlaski". Mężczyzna w stanie zagrożenia życia został przewieziony do szpitala.

REKLAMA

Zobacz wideo Prof. Matyja: Od 30 lat mówimy, że kadry medycznej w Polsce jest coraz mniej

Zamknięty szpital

Lekarze nie mogli dostać się na teren szpitala w Siemiatyczach, ponieważ drzwi zostały zamknięte na łańcuch. Na oddział wszedł jedynie lekarz pogotowia, któremu lekarka ze szpitala udzieliła konsultacji anestezjologicznej - jak zauważyli dziennikarze - bez zbadania pacjenta. Lekarka odmówiła przyjęcia pacjenta mimo jego ciężkiego stanu.

Dyspozytor pogotowia wezwał policję, aby pacjent mógł zostać przyjęty do szpitala. Jednak funkcjonariuszom również nie otworzono drzwi. Funkcje życiowe pacjenta zatrzymały się po raz drugi. Resuscytacja nie powiodła się, pacjent zmarł w karetce przed zamkniętym szpitalem.

Prokuratura wszczęła śledztwo w tej sprawie. Policjanci wydziału kryminalnego zabezpieczyli dowody i przesłuchali świadków.

Kolejna śmierć w kartce

To już drugi taki przypadek, kiedy pacjent zakażony koronawirusem przez nieprzyjęcie do szpitala umiera w karetce pogotowia. Wcześniej taka sytuacja zdarzyła się w województwie opolskim. Mimo podjętej reanimacji 61-latek, który był przewożony do szpitala w Nysie, zmarł w karetce pogotowia w oczekiwaniu na przyjęcie na SOR.