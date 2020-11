Ostry spadek poparcia dla PiS w nowym sondażu. "Przekroczenie Rubikonu". W górę ruch Szymona Hołowni

Zobacz wideo Nieznani sprawcy próbowali zakłócić przebieg Strajku Kobiet. Interweniowała Policja

Znaczny spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości pokazuje nowy sondaż IBRIS dla WP. Badanie przeprowadzono w piątek 30 października, po tygodniu protestów wywołanych orzeczeniem TK ws. aborcji. Partia rządząca zachowuje w nim prowadzenie w Sejmie z poparciem 29 proc. badanych. Jednak to o ponad 7 punktów procentowych mniej niż w poprzednim sondażu.

To absolutne tąpnięcie dla PiS, przekroczenie Rubikonu

- skomentował w rozmowie z WP politolog prof. Wawrzyniec Konarski.

Sondaż. Poparcie dla PiS gwałtownie spada. Szybują notowania Ruchu Hołowni

Na drugim miejscu sondażu znalazła się Koalicja Obywatelska, na którą głosowałoby 24 proc. badanych. To także spadek w porównaniu do ostatniego sondażu - o ponad 4 punkty procentowe.

Rosną za to notowania ruchu Polska 2050 Szymona Hołowni - poparcie deklaruje blisko 15 proc. respondentów - o 5,5 punkty procentowe więcej niż w ostatnim sondażu. Na kolejnych miejscach znalazły się Lewica z niespełna 7 proc. poparcia i Konfederacja, którą popiera 5,3 proc. respondentów. Koalicja Polska - czyli PSL i Kukiz'15 - nie przekracza w sondażu progu wyborczego z poparciem 3,3 proc. badanych.

16,7 proc. badanych wskazało, że nie wie jeszcze, na kogo zagłosowałoby w wyborach parlamentarnych. Sondaż przeprowadzono na próbie 1100 osób metodą telefonicznych, standaryzowanych wywiadów kwestionariuszowych wspomaganych komputerowo (CATI).

PiS z trendem spadkowym

To kolejny sondaż z ostatnich dni pokazujący wyraźny spadek poparcia dla PiS-u. Według ostatniego sondażu CBOS na Zjednoczoną Prawicę chciałoby zagłosować 31,3 proc. respondentów - to spadek o ponad 9 pkt. proc. w porównaniu do poprzedniego badania.

Ben Stanley, politolog z SWPS, ocenił, że wyniki ostatnich sondaży to dostateczny dowód, by można było mówić o zmianie deklarowanego poparcia dla PiS, "nawet jeśli niektóre sondaże wyolbrzymiają rozmiar tej zmiany". "Przyjdzie nam zobaczyć, czy to tymczasowe wahnięcie, które PiS przeczeka i wróci do poparcia na poziomie 40-42 proc., czy powstanie nowa średnioterminowa równowaga, czy też to start stopniowej erozji poparcia" - ocenił. Jeszcze większe tąpnięcie poparcia pokazał sondaż Kantar dla "Gazety Wyborczej" - oddanie głosów na PiS zadeklarowało w nim tylko 26 proc. badanych - był to wynik najniższy od 2014 roku.