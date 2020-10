Rzecznik episkopatu o propozycji Dudy ws. aborcji: Nie ma żadnego miejsca na kompromis

Projekt zmiany ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży, zaproponowany przez prezydenta, umożliwiłby przerwanie ciąży w przypadku wystąpienia tzw. wad letalnych.

Prezydent Andrzej Duda z propozycją ws. aborcji

Jak wyjaśniał Andrzej Duda w piątkowym oświadczeniu, chodzi o sytuacje, w których "badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na wysokie prawdopodobieństwo, że dziecko urodzi się martwe albo obarczone nieuleczalną chorobą lub wadą, prowadzącą niechybnie i bezpośrednio do śmierci dziecka, bez względu na zastosowane działania terapeutyczne".

Andrzej Duda przygotował ustawę w sprawie aborcji

"Po uchwaleniu tej ustawy w polskim prawie nadal będą występować trzy przesłanki legalnego usunięcia ciąży: z powodu zagrożenia życia i zdrowia matki, z powodu gwałtu lub kazirodztwa oraz z powodu ciężkiego i nieodwracalnego uszkodzenia płodu, które prowadzi do śmierci dziecka" - podkreślał prezydent. Jak dodał, "oddaje to istotę tzw. kompromisu aborcyjnego z 1993 roku i jest zgodne z orzeczeniami Trybunału Konstytucyjnego".

Rzecznik KEP: Nie ma tu żadnego miejsca na kompromis

- Jakakolwiek by była ta propozycja, jeżeli Kościół zostanie zapytany o swój głos, to powie, że nie zgodzi się na żaden sposób przerywania życia, przerywania ciąży, przerywania istnienia ludzkiego w jakiejkolwiek formie - mówił w programie "Newsroom" w WP ks. Leszek Gęsiak, rzecznik prasowy Konferencji Episkopatu Polski.

Komentarze do ustawy Andrzeja Dudy ws. aborcji

Duchowny zacytował również słowa Jana Pawła II, który mówił, że "Kościół zawsze wzywał do szczególnej miłości wobec słabych i bezbronnych i do ochrony każdego życia ludzkiego od poczęcia aż do naturalnej śmierci". - Nie ma tu zatem żadnego miejsca na kompromis. W sprawie życia ludzkiego, o czym zresztą wielokrotnie mówili polscy biskupi, nie ma kompromisu, bo życie jest życiem i to życie należy chronić - skomentował ks. Leszek Gęsiak.