Pogoda na tydzień [2-8 listopada]. Synoptycy prognozują kilka słonecznych dni

Pogoda na poniedziałek, wtorek i środę. Synoptycy prognozują przelotne deszcze

Synoptycy z Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej prognozują, że poniedziałek 2 listopada będzie dość słonecznym dniem. W województwach małopolskim i podkarpackim niebo będzie bezchmurne, wiele przejaśnień odnotujemy także w województwach położonych na wschodzie kraju. Największe zachmurzenie będziemy obserwować w województwach dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim i łódzkim, w województwie zachodniopomorskim może z kolei spaść deszcz. Temperatura maksymalna w ciągu dnia będzie wahać się od 11 stopni w Suwałkach do 17 stopni w Zielonej Górze i Szczecinie.

We wtorek Polska podzieli się na dwie strefy pogodowe. Na wschodzie będzie dużo słońca, z kolei na zachodzie odnotujemy deszcz. Najwięcej przejaśnień zaobserwujemy w Małopolsce. Temperatura nieco spadnie. W najcieplejszym momencie dnia termometry wskażą od 10 stopni w Suwałkach do 13 stopni we Wrocławiu.

W środę znów się rozpogodzi. W województwach dolnośląskim, lubuskim, wielkopolskim, łódzkim, zachodniopomorskim, pomorskim i podlaskim będzie sporo chmur, ale dla regionów tych nie prognozuje się opadów deszczu. W pozostałej części kraju niskie zachmurzenie i sporo słońca. Temperatura będzie się wahać od 9 stopni w Suwałkach do 12 stopni w Opolu, Katowicach i Krakowie.

Pogoda na czwartek i piątek. Przed nami dwa słoneczne dni

Czwartek będzie dniem słonecznym dla całego kraju. Niskie lub umiarkowane zachmurzenie będziemy obserwować w województwach na południu kraju, w pozostałej części Polski niebo będzie bezchmurne. Temperatura spadnie. Synoptycy prognozują, że termometry wskażą od 6 stopni w Olsztynie i Białymstoku do 10 stopni w Zielonej Górze, Poznaniu i Bydgoszczy.

Piątek zapowiada się równie słonecznie. Najwięcej chmur zaobserwujemy w województwach lubuskim, zachodniopomorskim i pomorskim, w pozostałej części Polski na niebie zobaczymy jedynie pojedyncze obłoki. W dalszym ciągu będzie chłodno. Temperatura będzie wahać się od 7 stopni w Lublinie do 10 stopni w Szczecinie i Gdańsku.

Pogoda na weekend. Aura będzie sprzyjać aktywności poza domem

W sobotę Polska po raz kolejny podzieli się na dwie strefy meteorologiczne. Na wschodzie kraju będzie pochmurno, choć bez deszczu, na zachodzie z kolei wciąż utrzyma się słoneczna pogoda. Synoptycy prognozują najwięcej przejaśnień dla okolic Krakowa i Katowic. Przewidują także, że temperatura będzie wahać się od 9 stopni w Zielonej Górze i Lublinie do 12 stopni w Białymstoku.

Niedziela zapowiada się bardzo słonecznie. Tego dnia nie należy się spodziewać żadnych opadów ani dużego zachmurzenia. Pięknej pogodzie będzie towarzyszyć temperatura wahająca się od 9 stopni w łodzi do 12 stopni w Lublinie.