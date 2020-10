Wrocław. Nowe nagranie z protestu. Zamaskowany mężczyzna kopie kobietę w brzuch

W środę 28 października we Wrocławiu odbył się kolejny protest przeciwników orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji. W manifestacji udział wzięły tysiące ludzi. Niestety podczas marszu demonstranci zostali w kilku miejscach miasta zaatakowani przez zamaskowanych mężczyzn.

REKLAMA

Kolejne nagranie z protestu we Wrocławiu. Zamaskowany mężczyzna kopie kobietę w brzuch - wyznaczono nagrodę za jego wskazanie

Nowe nagranie, które pokazuje kolejny z takich ataków, zostało udostępnione na Facebooku. Na filmie widać, jak grupa mężczyzn bije demonstrantów. Uderzenia dostają także osoby, które przybiegły im na pomoc. W pewnym momencie kopnięta w brzuch zostaje jedna z kobiet, która próbowała rozdzielić mężczyzn.

"Specjalnie nie wskazuje tu na nikogo palcem, bo eskalacja przemocy i agresji nie jest niczym dobrym. Zachowanie takie jest karygodne i godne potępienia [...]. Z tego co słyszałem, jesteście ludźmi honoru, szanuję to, ale żeby kobietę z buta kopać w brzuch!!! Zostawię to bez komentarza" - napisał pan Marcin, który udostępnił nagranie.

Strona wroclawdlademokracji.pl również skomentowała to nagranie. Ogłoszono nawet nagrodę w wysokości 2500 złotych za wskazanie zamaskowanego mężczyzny, który kopnął protestującą w brzuch.

W środę we Wrocławiu doszło także do innych incydentów. Na innym popularnym w mediach społecznościowych nagraniu widać, jak mężczyzna pobiega do kobiety i popycha ją na jezdnie. Następnie upada ona na ulicę, o mało nie uderzając przy tym głową w krawężnik. Poszkodowaną okazała się dziennikarka "Gazety Wyborczej". Dzień później policji udało się ustalić tożsamość i zatrzymać 32-letniego Roberta G. Mężczyzna jeszcze w piątek może usłyszeć zarzuty.

Wrocław. Zaatakował dziennikarki podczas strajku kobiet. Zatrzymano 32-latka