Pogoda na weekend 31 października-1 listopada. Ładny i ciepły koniec tygodnia

Koniec października i początek listopada będą wyjątkowo ciepłe. Termometry pokażą od 9 do 14 stopni.

Pogoda na sobotę 31 października. Deszcz w zachodnich i południowych regionach

W ostatni dzień października najchłodniej będzie w województwie lubelskim, gdzie zapowiadanych jest maksymalnie 9 stopni. Jeden stopień więcej prognozowany jest w Rzeszowie, Kielcach, Warszawie, Białymstoku i Olsztynie. Do 11 stopni pokażą termometry w województwach pomorskim, kujawsko-pomorskim, łódzkim i śląskim. 12 stopni będzie w Opolu i Krakowie, a 13 stopni w Poznaniu, Zielonej Górze i Wrocławiu. Najcieplej, 14 stopni, będzie w województwie zachodniopomorskim.

W pierwszej części dnia prognozowane jest zachmurzenie umiarkowane i duże, z większymi rozpogodzeniami w północno-wschodniej Polsce. Z czasem jednak zacznie się coraz bardziej przejaśniać. Deszcz rano pojawi się w województwach lubuskim, wielkopolskim, dolnośląskim, opolskim i w południowych powiatach województwa śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego. Wiatr słaby.

Pogoda na niedzielę 1 listopada. Dziś dużo słońca

Podobna temperatura przewidywana jest także pierwszego dnia listopada. Najchłodniej, do 9 stopni, będzie ponownie w Lublinie. 10 stopni to temperatura, którą pokażą termometry w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, świętokrzyskim i podkarpackim. Dwa stopie więcej będą w Gdańsku, Bydgoszczy, Łodzi, Opolu, Katowicach i Krakowie. 13 stopni przewidywanych jest w Szczecinie. W województwach wielkopolskim, lubuskim i dolnośląskim będzie do 14 stopni.

Na Wszystkich Świętych meteorolodzy przewidują duże rozpogodzenia. Więcej chmur może pojawić się rano we wschodniej, a wieczorem w zachodniej Polsce. Nie będą one jednak dominowały przez cały dzień. Deszcz zacznie padać dopiero w nocy z niedzieli na poniedziałek w województwach zachodniopomorskim, lubuskim i dolnośląskim. Wiatr na ogół słaby, silniejsze porywy jedynie na wybrzeżu.

