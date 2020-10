Radio Maryja przypomina Andrzejowi Dudzie, co mówił o aborcji w marcu. "Absolutnie za życiem"

Radio Maryja przypomina rozmowę Andrzeja Dudy w TV Trwam z 5 marca. - Zawsze mówiłem, ze jestem absolutnie za życiem, nigdy tego nie ukrywałem i zawsze to deklarowałem. Powiedziałem, że jeżeli do mnie przyjdzie ustawa, która zabrania aborcji z przyczyn eugenicznych, która w związku z tym mądrze ogranicza możliwość realizowania aborcji, to ja taką ustawę z całą pewnością podpiszę - mówił, cytowany przez RM Andrzej Duda. - To zawsze była moja deklaracja. W tym zakresie zdania nie zmieniam. Nadal to zdanie w całości podtrzymuję. Jeżeli posłowie taką ustawę wypracują, jeżeli ona przyjdzie, na pewno nie spotka się z prezydenckim vetem czy inną próbą ograniczenia możliwości wejścia w życie tej ustawy - podkreślał.

Andrzej Duda komentuje wyrok TK dot. aborcji

W rzeczywistości samo używanie pojęcia "aborcji eugenicznej" jest krytykowane przez naukowców i lekarzy jako nierzeczowe. - Terminacja ciąży w przypadku stwierdzenia nieuleczalnych wad płodu nie ma nic wspólnego z eugeniką. Eugenika to praktyka mająca na celu ulepszenie istniejących gatunków poprzez stwarzanie warunków ułatwiających reprodukcję jednostkom "wartościowym genetycznie” i powstrzymaniem mniej „wartościowych” od rozrodu - mówiła kilka lat temu w "Polityce" dr Natalia Jakacka z akcji Lekarze Kobietom.

Wypowiedź Dudy została przypomniana tuż po jego wypowiedziach nt. wyroku Trybunału Konstytucyjnego, zgodnie z którym aborcja w przypadku ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia nienarodzonego dziecka lub jego nieuleczalnej choroby zagrażającej życiu jest niezgodna z Konstytucją. Andrzej Duda podkreślał w ostatnich dniach, że prawo nie można nakazywać kobietom heroizmu. - [...] uważam, że powinien być przepis, który w przypadku wad letalnych będzie w sposób jednoznaczny dawał prawa po stronie kobiety - powiedział prezydent w RMF FM.

O. Rydzyk o "satanistycznej agresji"

Radio Maryja w czwartek poinformowało o "nowennie wynagradzającej za bluźnierstwa i ataki na kościoły w Polsce". Jak informuje rozgłośnia do 6 listopada, codziennie o godz. 18 w Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny Gwiazdy Nowej Ewangelizacji im św. Jana Pawła II w Toruniu odprawiana będzie msza z wystawieniem Najświętszego Sakramentu. "W trakcie nowenny szczególnym dniem będzie piątek, w którym organizatorzy zachęcają do postu o chlebie i wodzie" - czytamy na stronie RM.

- Kochana Rodzino Radia Maryja! W związku z ostatnimi wstrząsającymi, tragicznymi wydarzeniami w naszej ojczyźnie, bluźnierstwami, satanistyczną agresją, obrażaniem Pana Boga, Matki Najświętszej, dewastacją świątyń, przerywaniem w sposób satanistyczny Mszy świętych zapraszamy ludzi dobrej woli do podjęcia aktów wynagrodzenia Panu Bogu i Matce Najświętszej za te grzechy - powiedział cytowany przez radio o. Tadeusz Rydzyk.