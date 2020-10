Płock. Napis "piekło kobiet" na murach bazyliki. Proboszcz wycofał zawiadomienie z policji. "Przyszli, przeprosili"

Proboszcz płockiej parafii otrzymał informację o napisie "piekło kobiet" na katedralnych murach w niedzielny poranek. Wówczas zdecydował się zgłosić sprawę na policję, ale zapowiedział, że je wycofa, jeśli winowajcy "wyrażą żal i zadośćuczynienie".

Płock. Duchowny wycofał zawiadomienie. Nie chciał podawać szczegółów

Jak się okazało, autorzy napisu zgłosili się do duchownego. - Słowo się rzekło. Zawiadomienie wycofałem, ponieważ przyszli do mnie młodzi ludzie we wtorek rano, przeprosili, wyrazili skruchę, zadeklarowali i podjęli pracę jako zadośćuczynienie. Będą ją kontynuować w najbliższym czasie. To będzie solidna praca - powiedział ks. Cegłowski na antenie Polskiego Radia RDC.

Duchowny nie może przekazać do opinii publicznej szczegółów na temat osób, które namalowały napis. - Kto to był, ilu ich było, zachowam to dla siebie. Obiecałem im to - cytuje jego słowa PAP. Ks. Cegłowski wycofał zawiadomienie w formie listownej, zaś usunięciem napisu z muru bazyliki zajmie się konserwator zabytków.

W związku z licznymi protestami, organizowanymi po ubiegłotygodniowym orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego w sprawie aborcji swój komentarz w tej sprawie postanowili wygłosić członkowie Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski. W specjalnym oświadczeniu wspomnieli o "niszczeniu mienia społecznego, przypadkach dewastacji kościołów, profanacji miejsc świętych czy uniemożliwianiu sprawowania w nich liturgii".

Duchowni "wezwali wszystkich do pojęcia rzeczowego dialogu społecznego, wyrażania poglądów bez użycia przemocy i do poszanowania godności każdego człowieka", a także poprosili o "przeanalizowanie przyczyn zaistniałej sytuacji i szukanie dróg wyjścia w duchu prawdy i dobra wspólnego".