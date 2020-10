Gdynia. Zaatakował nożem 23-latka po proteście przeciwko wyrokowi TK. "Rozciął mi pół twarzy"

Do zdarzenia doszło po poniedziałkowych protestach około godziny 22 na jednej z ulic w centrum Gdyni. Poszkodowany, 23-letni Tomasz Witiuk w rozmowie z polsatnews.pl opowiedział, że atak miał miejsce w chwili, gdy wraz z grupą znajomych "zakończyli protest i wracali do domu, nie skandując przy tym haseł i nie prezentując transparentów".

REKLAMA

W tym miejscu miał być tekst informacyjny, ale strajkujemy!

Gdynia. 23-latek zaatakowany nożem. Stanął w obronie koleżanki

Podczas drogi powrotnej grupę zaczepił starszy mężczyzna, który "zaczął wykrzykiwać w ich stronę antywolnościowe hasła, przeklinał i pytał, po co manifestują". - Jedna z osób zapytała: "O co ci chodzi człowieku?". To sprawiło, że stał się jeszcze bardziej agresywny i obraził moją koleżankę. Wtedy stanąłem w jej obronie. Podszedłem do niego i zapytałem, dlaczego ją obraża - powiedział poszkodowany.

Wyraźnie poirytowany mężczyzna wyjął nóż i zaatakował 23-latka. - Rozciął mi pół twarzy. W akcie samoobrony zdążyłem wyciągnąć z kieszeni butelkę i rozbiłem mu ją na głowie. Gdybym tego nie zrobił, prawdopodobnie już byśmy nie rozmawiali. Później wszystko działo się bardzo szybko. Mężczyzna zaczął uciekać, a ja zostałem z rozciętą tętnicą skroniową - relacjonował, dodając, że "był w szoku i nie wiedział o ranach, dopóki krew nie zalała mu twarzy". Pierwszej pomocy poszkodowanemu udzielili znajomi, którzy wezwali pomoc.

Gdynia. Zatrzymano 64-letniego nożownika. Grozi mu do 5 lat

Jak podała Komenda Miejska Policji w Gdyni, funkcjonariuszom udało się szybko zatrzymać sprawcę w jednej z kamienic i doprowadzić do komisariatu. 64-latek miał ponad promil alkoholu w organizmie.

Interwencja policji. Funkcjonariusz przewrócił starszą kobietę [WIDEO]

Poszkodowany 23-latek został zabrany do szpitala, gdzie zszyto ranę. Następnie złożył zeznania. - Chciałbym zaapelować do manifestujących, żeby podczas protestów i po ich zakończeniu nie przemieszczali się sami, ale wyłącznie w grupach. To dla naszego bezpieczeństwa, uważajcie na siebie - dodał poszkodowany.

Gdyńska policja poinformowała, że sprawca ataku odpowie za uszkodzenie ciała. Za tego typu przestępstwo grozi nawet do pięciu lat pozbawienia wolności.