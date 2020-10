Strajk Kobiet - środa 28 października. Gdzie w Polsce odbędą się protesty? [LISTA, MIASTA, TRASY]

Organizatorem większości wydarzeń jest Ogólnopolski Strajk Kobiet. W środę (28 października) oprócz ulicznych manifestacji, kobiety są zachęcane do wzięcia udziału w akcji "Strajk! Nie idziemy do roboty!". Aby zamanifestować swój sprzeciw wobec decyzji Trybunału Konstytucyjnego o uznaniu aborcji ze względu na ciężkie wady lub nieuleczalną chorobę płodu za niekonstytucyjną, kobiety są zachęcane do brania urlopów na żądanie oraz jednorazowego zamykania swoich firm.

Strajk Kobiet - lista wydarzeń - środa 28 października

Kolejny dzień protestów po wyroku TK. "Nie idziemy do roboty"

"Chodźcie z nami, vol. 2" - spacer spod Urzędu Dzielnicy Ursynów (metro Imielin) w kierunku metra Stokłosy, Warszawa, początek godz. 11:00

"Wszystkie studentki idą na spacer" - wydarzenie rozpocznie się pod bramą Uniwersytetu Warszawskiego przy ul.Krakowskie Przedmieście 26/28, Warszawa, początek godz. 18:00

"Chodź na spacer!" - spacer rozpocznie się pod siedzibą Ordo Iuris na ul. Zielnej 39, a zakończy się pod budynkiem Sejmu, Warszawa, początek godz. 13:00

"Spacer po Pruszkowie w obronie kobiet!" - wydarzenie rozpocznie się pod Urzędem Stanu Cywilnego na pl. Jana Pawła II 1, Pruszków, początek godz. 18:00

"STRAJK! Odmawiamy pracy #ToJestWojna!" - spacer rozpocznie się na placu Ignacego Daszyńskiego, Częstochowa, początek godz. 17:00

"Strajk Kobiet! BYDGOSZCZ Nie idziemy do roboty!" - wydarzenie rozpocznie się na Starym Rynku, Bydgoszcz, początek godz. 12:00

"MASA KRYTYCZNA" - wydarzenie rozpocznie się na placu Wolności, Wrocław, początek godz. 18:00

"Strajk Kobiet/Gniezno" - spacer rozpocznie się pod Teatrem im. Aleksandra Fredry przy ul. Adama Mickiewicza 9, Gniezno, początek godz. 20:00

"Uczniowie dla praw Kobiet!/Lublin" - spacer rozpocznie się przy ratuszu na placu Króla Władysława Łokietka 1, Lublin, początek godz. 17:00

W tym miejscu miał być tekst informacyjny, ale strajkujemy!

