Prezes PiS powiedział w oświadczeniu, że wyrok stał się "pretekstem do gwałtownych wystąpień", które są tym bardziej niebezpieczne w czasie pandemii koronawirusa. Zaapelował, aby bronić kościołów, a działania protestujących określił mianem przestępstwa. O komentarz dotyczący oświadczenia Jarosława Kaczyńskiego poprosiliśmy Joannę Scheuring-Wielgus.

Zobacz wideo Jarosław Kaczyński: Demonstracje będą kosztowały życie wielu ludzi. Państwo ma prawo, ale też obowiązek przeciwstawiania się takim wydarzeniom

Joanna Scheuring-Wielgus: Kaczyński to cynik, który nie cofnie się i nie odda władzy

Posłana Lewicy odniosła się m.in. do słów Jarosława Kaczyńskiego dotyczących sytuacji Kościoła w Polsce. - Jarosław Kaczyński powiedział, że Kościół to Polska, a Polska to Kościół, a to nieprawda, bo Polska to Polska, a Kościół to Kościół. Polska nie jest i nie może być państwem wyznaniowym. Jeśli teraz ustąpimy, to PiS dopnie swego i staniemy się państwem religijnym. Na to nie ma zgody Lewicy - powiedziała Joanna Scheuring-Wielgus.

Zaznaczyła także, że Lewicy nigdy nie zrezygnuje z jej trzech podstawowych postulatów - walki o prawa człowieka, liberalizację prawa aborcyjnego oraz świeckie państwo.

Jarosław Kaczyński wrzucił zapaloną zapałkę do kanistra z benzyną i namawia ludzi do bicia się na ulicach. Jest cynikiem, który nigdy się nie cofnie i raz zdobytej władzy nie odda, bo wie, że jeśli ją utraci, to on i jego koledzy będą siedzieć. On nie rozumie, że wojna, o której mówią kobiety, to wojna o wartości

- dodała także.

Czytaj więcej: Młodzieżówka PiS natychmiast ruszyła przed kościoły. "Już na straży! Bronimy świątyń"

Joanna Scheuring-Wielus apeluje do protestujących, aby uważali na prowokatorów

Scheuring-Wielgus wypowiedziała się także na temat planowanego na środę 28 października ogólnopolskiego strajku kobiet. - Chciałabym zaapelować do uczestników jutrzejszych protestów, aby uważali na prowokatorów, którzy będą wchodzić między tłum i wszczynać zamieszki. PiS i telewizja rządowa będą do takich sytuacji doprowadzać, dlatego apeluję do ludzi, aby uważali, nagrywali takich prowokatorów i zgłaszali policji - zaapelowała.