Pogoda na dziś - środa 28 października. Więcej rozpogodzeń w całym kraju

W środę nadal utrzymywać się będą wysokie jak na koniec października temperatury. Termometry pokażą maksymalnie od 12 do 16 stopni.

Temperatura. Spadek temperatury na północy kraju

Najchłodniejszy dzień, do 12 stopni, czeka mieszkańców województwa lubuskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. Jeden stopień więcej prognozowany jest w Szczecinie, Bydgoszczy, Poznaniu i Łodzi. Do 14 stopni pokażą termometry w województwach podlaskim, mazowieckim, dolnośląskim, opolskim i śląskim. W Kielcach będzie natomiast maksymalnie do 15 stopni. W Krakowie, Rzeszowie i Lublinie przewidywanych jest 16 stopni.

Pogoda na dziś - środa 28 października. gazeta.pl

Opady. Dziś meteorolodzy zapowiadają większe rozpogodzenia

W całym kraju przewidywane są duże rozpogodzenia. Więcej chmur pojawi się w pierwszej części dnia w zachodnich i północnych województwach. Później też w północno-wschodnich i centralnych regionach. Przelotne opady deszczu prognozowane są w województwach podlaskim, warmińsko-mazurskim, zachodniopomorskim, pomorskim oraz kujawsko-pomorskim. Wiatr będzie na ogół słaby, tylko na północy i południowo-zachodnich krańcach kraju może wiać w porywach do maksymalnie 50 kilometrów na godzinę.

