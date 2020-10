Pogoda na Wszystkich Świętych. Zmienne, ale przyjemne temperatury i warunki pogodowe

Pierwsza połowa tego tygodnia upłynie pod znakiem przyjemnej aury. Przez chmury często ma się przebijać słońce, zaś deszcz pojawiać się będzie sporadycznie. Na wtorek prognozy zakładają opady w pasie od Pomorza i Warmii po Śląsk, natomiast na środę najpierw na wschodzie, a następnie zachodzie i na Wybrzeżu.

Pogoda na dziś - 27 października. Deszcz pojawi się głównie na zachodzie

Pogoda w Polsce. Do środy mgły i opady, ale ciepło

Od początku tygodnia przyjemną aurę, zwłaszcza porankami psują mgły. Od poniedziałku spowiły one południe i centrum kraju, zaś w środę pojawią się również na południowym wschodzie. W niektórych przypadkach mogą one ograniczać widoczność do 100 metrów.

Zdecydowanie korzystniej wyglądać będą temperatury. Co prawda opady deszczu spowodują delikatne ochłodzenie na zachodzie, gdzie maksymalnie słupki rtęci wskażą 13 stopni, jednak w Małopolsce temperatura ma osiągnąć nawet 20 stopni. W środę na Pomorzu będzie do 12 stopni, w centrum do 15 stopni, zaś na południowym wschodzie maksymalnie 17 stopni.

Pogoda na Wszystkich Świętych. Czwartek i piątek z gorszą pogodą. Na Wszystkich Świętych kolejna zmiana

Pogoda zacznie się psuć już w czwartek, kiedy to pojawi się więcej deszczu. Przelotne opady prognozowane są praktycznie na cały kraj, poza pasem od Podlasia po Podkarpacie. Lokalnie może popadać mocniej, niewykluczone są również burze. W piątek najmocniej będzie padać na krańcach zachodnich i południowych, zaś im bardziej na wschód i północ, tym większej dawki słońca można się spodziewać.

Chłodniejsza masa powietrza w Polsce spowoduje, iż słupki rtęci w piątek będą wykazywać niższe wartości. W czwartek najcieplej będzie w południowo-wschodnich regionach (do 17 stopni); w pozostałej części kraju prognozuje się maksymalnie 13 stopni. Nocą może pojawić się przymrozek.

Na przełom października i listopada, czyli na okres Wszystkich Świętych prognozowana jest bardzo ładna pogoda. W sobotę temperatury mają osiągnąć do 15 stopni na zachodzie, w niedzielę do 17 stopni w większości kraju, zaś w poniedziałek nawet 20 stopni.