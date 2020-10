Szczecinek. Awantura podczas protestu kobiet. Kuria "nie podpisuje" się pod działaniami księdza

Po decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który uznał że przepis dopuszczający legalną aborcję ze względu na ciężkie wady lub nieuleczalną chorobę płodu jest niezgodny z Konstytucją, w całej Polsce wybuchły protesty. Pod biurem poselskim Małgorzaty Golińskiej z PiS w Szczecinku protestowała grupa kilkudziesięciu kobiet. Pomiędzy młodymi kobietami i księdzem, który pojawił się na miejscu, doszło do utarczki słownej.

REKLAMA

Szczecinek. Protest kobiet pod biurem posłanki PiS. Doszło do sprzeczki pomiędzy księdzem i demonstrantami

O sprawie jako pierwszy poinformował lokalny portal Temat Szczecinecki. Duchowny przywitał protestujących stwierdzeniem "PiS przyszedł". W odpowiedzi usłyszał hasła "Tu jest Polska, nie Watykan!", "Wracaj do kościoła!" oraz "Masz macicę? Nie, to wypie*****!".

Tysiące ludzi na ulicach miast. W Warszawie doszło do rękoczynów

Po chwili głośnej wymiany zdań ksiądz rzucił na ziemię bursę służącą do przenoszenia Najświętszego Sakramentu i powiedział jednej z dziewczyn, aby ją podniosła. Okazało się, że bursa jest pusta. Wymiana zadań pomiędzy duchownym i protestującymi trwała jeszcze kilkanaście minut. "Idźcie do domu, bo wy nie macie racji" - powiedział ksiądz po zakończeniu manifestacji.

Później ksiądz był widziany w okolicach ul. Bohaterów Warszawy, gdzie pokazywał kierowcom nieprzyzwoite gesty.

Kuria odcina się od zachowania księdza

Do zachowania księdza odniosła się Diecezja Koszalińsko-Kołobrzeska. Kuria podkreśliła, że zachowanie duchownego było jego "prywatną decyzją" i diecezja się pod nią nie podpisuje.

"To jest ksiądz, który jest w tym momencie urlopowany, czyli nie pełni żadnej funkcji w diecezji. To, co się tam wydarzyło, było jego prywatną decyzją, diecezja w żaden sposób się pod tym nie podpisuje" - powiedział Wojciech Parfianowicz, rzecznik prasowy kurii, cytowany przez TV Gawex.

Przyłębska po wyroku TK: Ustawa nadal daje możliwość przerywania ciąży

Rzecznik odniósł się również do nieprzyzwoitych gestów, który duchowny kierował w stronę kierowców. "Jeżeli takie zachowania faktycznie miały miejsce, to oczywiście są one absolutnie niedopuszczalne, niezależnie od tego, kto takie rzeczy czyni, a już tym bardziej ksiądz" - dodał.