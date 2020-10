Protesty w Polsce. Policja ostrzega przed dużymi utrudnieniami, wiele miast "stoi". "Będziemy działać"

Od godziny 16 w kilkudziesięciu miejscach w kraju. Organizatorzy protestów wywołanych przez orzeczenie TK ws. aborcji blokują ulice samochodami, rowerami a także pieszo.

REKLAMA

Zobacz wideo Małgorzata Kidawa-Błońska o zaostrzeniu prawa aborcyjnego

Protesty w Polsce - utrudnienia w wielu miastach. Policja ostrzega

Zablokowane w Warszawie są m.in. Rondo De Gaulle'a, rondo ONZ i Most Łazienkowski, na którym odpalono race. "Z powodu niezapowiedzianych zgromadzeń i przemarszów zablokowany jest ruch pojazdów komunikacji miejskiej" - poinformował stołeczny ZTM. Nieprzejezdne są również główne ulice w Krakowie, Wrocławiu, Radomiu oraz w Katowicach, a także m.in. jedna z głównych ulic w Szczecinie - al. Wyzwolenia.

Korki w Warszawie Google Maps

- Policja będzie działać, by ograniczyć uciążliwość protestów - zapewnił Mariusz Ciarka z Komendy Głównej Policji. Jak przekazał, funkcjonariusze będą robić wszystko, aby upłynnić ruch i zorganizować objazdy.

Jednocześnie policja apeluje do protestujących o stosowanie się do poleceń wydawanych przez policjantów, a także o stosowanie się do przepisów prawa: zachowanie dystansu społecznego zarówno przez uczestników protestów, jak i osoby, które znajdą się w jego miejscu przypadkowo. Policja wzywa także do respektowania nakazu zakrywania nosa i ust czy to maseczką, elementem ubioru czy przyłbicą.

Policja przypomina, że w Polsce panuje epidemia.

Osoby łamiące prawo muszą liczyć się z konsekwencjami swoich działań

- podkreślają funkcjonariusze.

Listę protestów w kraju można znaleźć tutaj: >>> Protesty po wyroku TK. W poniedziałek zaplanowano ponad 100 blokad [LISTA MIEJSC]