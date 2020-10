Pogoda na dziś - wtorek 27 października. Deszcz pojawi się w zachodniej, północnej i centralnej Polsce

Zobacz wideo Sposób na powodzie? Miasta, które wchłaniają wodę

We wtorek rano deszcz przewidywany jest głównie w zachodniej części kraju. Pod wieczór front ten przesunie się także nad centralne i północno-wschodnie województwa.

REKLAMA

Temperatura. Bardzo ciepły dzień w południowo-wschodniej Polsce

Najniższa temperatura prognozowana jest we wtorek w województwach dolnośląskim i wielkopolskim, gdzie będzie jedynie 11 stopni. Jeden stopień więcej zapowiadany jest w Szczecinie i Bydgoszczy. 13 stopni pokażą termometry w województwach pomorskim, warmińsko-mazurskim, łódzkim, opolskim i lubuskim. Od 15 do 16 stopni będzie natomiast w Białymstoku, Warszawie i Katowicach. Bardzo ciepły dzień, do 18 stopni, czeka mieszkańców województwa świętokrzyskiego, lubelskiego i podkarpackiego. Jeszcze cieplej, 19 stopni, będzie w Krakowie.

Pogoda na dziś - wtorek 27 października. gazeta.pl

Opady. W większości kraju spore zachmurzenia

W pierwszej części dnia największe rozpogodzenia przewidywane są w połunidowo-wschodniej Polsce. W pozostałych regionach będzie więcej chmur. Deszcz może padać w województwach opolskim, dolnośląskim, wielkopolskim, kujawsko-pomorskim i pomorskim. Po południu opady przewidywane są również w województwach śląskim, łódzkim, mazowieckim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Wiatr na ogół słaby.

Chcesz wiedzieć więcej? Czytaj: pogoda.gazeta.pl.