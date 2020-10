Kraków. Hotel ma wolne pokoje przez epidemię. Oferuje je na zimę osobom bezdomnym za 1 zł

Od 15 listopada hotel Pergamin w Krakowie będzie przyjmować zgłoszenia osób bezdomnych zainteresowanych pobytem w tym miejscu na zimę, czyli od grudnia 2020 do marca 2021 roku. Oferta skierowana jest wyłącznie do osób bezdomnych lub potrzebujących.

Hotel w Krakowie udostępni swoje pokoje bezdomnym. "Musimy sobie pomagać w tych trudnych czasach"

Akcja charytatywna "Dach nad głową za 1 zł" powstała w związku z brakiem możliwości prowadzenia działalności. Właściciele hotelu, którzy z powodu epidemii koronawirusa dysponują wolnymi pokojami, postanowili udostępnić je dla bezdomnych. Osoby te mogą zgłaszać się do hotelu Pergamin, który znajduje się przy ul. Św. Gertrudy 10 w Krakowie.

"Akcja skierowana jest wyłącznie dla osób bezdomnych i potrzebujących, przy czym zastrzegamy, że będziemy powyższe weryfikować i zastrzegamy sobie prawo dowolnego wyboru osób, którym zostaną udostępnione pokoje, jak również prawo odwołania akcji w każdym czasie. Pokoje będą udostępnione za 1 zł miesięcznie. Warunkiem będzie również odpowiednie zachowanie w obiekcie - weryfikacja cotygodniowa, osoby nieprzestrzegające regulaminu utracą prawo pobytu" - napisano w ogłoszeniu akcji.

Właściciele hotelu proszą, by osoby bezdomne zgłaszały się same lub przy pomocy innych osób. "Jeżeli znacie takie osoby, proszę przesyłajcie nam informacje wraz ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych w celu realizacji akcji oraz dokumenty, które umożliwią nam weryfikacje" - dodano. Wyniki akcji mają zostać przedstawione do 20 listopada.