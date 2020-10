Tadeusz Rydzyk o protestach: To pokazuje, jaka jest w Polsce wolność, aż swawola. "Piekło to dopiero będzie"

Tadeusz Rydzyk poinformował, że na przejściu w kierunku rozgłośni Radio Maryja w Toruniu ktoś wymalował napis "Piekło kobiet". Duchowny odniósł się do tego i innych haseł skandowanych podczas marszów organizowanych po decyzji Trybunału Konstytucyjnego.

Tadeusz Rydzyk komentuje protesty po decyzji TK: O co tutaj chodzi? "Twoje ciało należy do ciebie i możesz robić co chcesz"?

- O, piekło to dopiero będzie, jeżeli nie będziemy słuchać Ducha Świętego, jeżeli nie będziemy słuchać Pana Boga. Nikomu tego nie życzę, tego piekła - powiedział na antenie Radia Maryja. Według Tadeusza Rydzyka protesty i marsze są postępowaniem "jakby Boga nie było, a życie bez Pana Boga to samobójstwo duchowe". - Te wszystkie marsze, które teraz robią itd. To o co tutaj chodzi - "róbta co chceta", "hulajta, piekła nie ma", "twoje ciało należy do ciebie i możesz robić, co chcesz"? - pytał na antenie redemptorysta.

Tadeusz Rydzyk odniósł się również do orzeczenia Trybunału Konstytucyjnego, który stwierdza, że aborcja ze względu na ciężkie uszkodzenie płodu lub jego poważną chorobę jest niezgodna z konstytucją. - Konstytucja to mówi i tak Trybunał orzekł. I za to też dziękujemy. W związku z tym co ta strona lewicowo-liberalna robi, zobaczcie, jaka jest wolność w Polsce. Mówią w UE niektórzy, nawet z Polski eurodeputowani, że w Polsce nie ma wolności. Zobaczcie, jaka wolność, aż swawola. To wyzywanie, te bluźnierstwa tej lewicy, lewactwa - dodał duchowny.

W czwartku 22 października w całej Polsce - zarówno w dużych, jak i małych miejscowościach, organizowane są protesty w związku z orzeczeniem TK. W niedzielę w dużej mierze przeniosły się one przed kościoły i kurie diecezjalne - niektórzy z manifestujących przerywali też msze. W Toruniu protest rozpoczął się przed pomnikiem Mikołaja Kopernika. Później manifestujący udali się przed siedzibę Radia Maryja.