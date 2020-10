Rolnicy przyłączyli się do protestujących kobiet. "Długi szpaler ciągników"

W niedzielę w wielu miastach odbyły się protesty przeciwko orzeczeniu Trybunału Konstytucyjnego nt. aborcji. Kobiety postanowiły pójść do kościołów na msze, aby zamanifestować swoje oburzenie wyrokiem. W Warszawie przed Bazylią Świętego Krzyża na Krakowskim Przedmieściu doszło do przepychanek. Jedna z protestujących została zepchnięta ze schodów, trafiła do szpitala.

REKLAMA

Czytaj więcej: Protesty przed bazyliką na Krakowskim Przedmieściu. Narodowcy zepchnęli młodą kobietę ze schodów

Rolnicy przyłączyli się do kobiet

W Nowym Dworze Gdańskim demonstrantów poparli rolnicy. Na ulice wyjechały m.in. traktory.

Bardzo długi szpaler ciągników i maszyn rolniczych jedzie tuż za grupą, która skanduje hasła sprzeciwiające się decyzji Trybunału Konstytucyjnego. W taki sposób rolnicy postanowili dołączyć do protestu, który odbywa się tutaj kolejny dzień

- relacjonował reporter TVN24 Adam Krajewski. Na maszynach widniały hasła protestu, m.in. "Chcemy wyboru, nie PiS - terroru" czy "wypie***lać", a także zawieszone były polskie flagi.