"Nie dla piekła kobiet!". Polacy wychodzą na ulice po decyzji TK ws. aborcji [LISTA 65 MIAST]

Protesty przeciwko decyzji Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji odbywają się w 65 polskich miastach - m.in. we Wrocławiu, Poznaniu, Rzeszowie, Warszawie, ale także w wielu mniejszych miejscowościach. Polki i Polacy wychodzą na ulicę, by wykazać sprzeciw wobec czwartkowej decyzji TK ws. aborcji.

Polacy wychodzą na ulice po decyzji TK ws. aborcji [LISTA MIAST]

Protest w stolicy rozpocznie się o godzinie 19 przy ul. Mickiewicza 49, te w Poznaniu czy Wrocławiu już trwają. Pełna lista wydarzeń poniżej, za Ogólnopolskim Strajkiem Kobiet:

Biała Podlaska

Białystok

Bielsko Biała

Brzeg

Bydgoszcz

Chełmno

Ciechanów

Cieszyn

Częstochowa

Działdowo

Elbląg

Ełk

Gdańsk

Gdynia

Gliwice

Głogów

Gniezno

Gorzów Wielkopolski

Jelenia Góra

Kalisz

Katowice

Kielce

Kłobuck

Kłodzko

Konin

Koszalin

Kraków

Krosno

Kutno

Legnica

Lublin

Łomża

Łódź

Mińsk Mazowiecki

Nowy Dwór Gdański

Nowy Sącz

Olsztyn

Opole

Ostróda

Piotrków Trybunalski

Płock

Pobiedziska

Police

Polkowice

Poznań

Radom

Radomsk

Rybnik

Rzeszów

Siedlce

Sieradz

Słupsk

Stargard

Świnoujście

Szczecin

Tarnów

Toruń

Warszawa

Wejherowo

Włocławek

Wrocław

Zabrze

Zalewo

Zgorzelec

Zielona Góra

We Wrocławiu udział w proteście bierze Robert Biedroń. - Musimy być solidarni z kobietami. (...) Ten marsz będzie wychodził na ulice tak długo, jak to barbarzyńskie prawo, a raczej bezprawie się nie zmieni" - powiedział reporterowi TVN24. W stolicy Dolnego Śląska policja zablokowała most, by uniemożliwić demonstrującym przejście pod siedzibę kurii. Z kolei w Poznaniu słychać było m.in. okrzyki "Mój wybór, moje ciało".

Ogólnopolski Strajk Kobiet zachęca też, by w ramach protestu puścić o godzinie 19 Marsz Imperialny Star Wars - "gdziekolwiek jesteś, z telefonu, samochodu, komputera".

Orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego ws. aborcji

W czwartek Trybunał Konstytucyjny na wniosek grupy ponad stu posłów PiS, PSL-Kukiz'15 oraz Konfederacji z 2019 roku analizował przepisy ustawy z 1993 roku o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży.

Wypracowany 27 lat temu kompromis pozwalał na przerwanie ciąży w trzech przypadkach: gdy ciąża stanowi zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej; gdy ciąża jest wynikiem czynu zabronionego oraz gdy badania prenatalne lub inne przesłanki medyczne wskazują na duże prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu.

Ta ostatnia możliwość po opublikowaniu orzeczenia TK w Dzienniku Ustaw przestanie być zgodna z prawem najprawdopodobniej do czasu, aż PiS straci władzę. Wielu prawników uważa, że orzeczenie jest pozbawione podstawy konstytucyjnej. Takie zdanie wyraził m.in. prof. Andrzej Zoll, prezes TK w latach 1993-1997, zwolennik zakazu aborcji z powodu ciężkich, śmiertelnych wad płodu. Prof. Zoll uważa, że "prezes Przyłębska została wybrana przez prezydenta Dudę niezgodnie z konstytucją" i "orzekają w nim też tzw. dublerzy, którzy nie mają do tego prawa".