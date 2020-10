Szczecin. Śmiertelny wypadek nad wybrzeżem Odry. Kierowca przypadkiem wjechał do rzeki

W Szczecinie na wysokości Wałów Chrobrego doszło do tragicznego wypadku. Kierowca gwałtownie ruszył do przodu i przypadkiem wjechał do Odry. Mężczyzna utopił się w samochodzie. Pojazd wydobyto z wody przy użyciu strażackiego dźwigu.

Fot. Cezary Aszkiełowicz / Agencja Gazeta