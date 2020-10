Pogoda. IMGW ostrzega przed silnymi porywami wiatru. Ostrzeżeniem objęte cztery powiaty

Czwartek 22 października będzie niemal w całej Polsce ciepły i pogodny. Maksymalna temperatura wyniesie ponad 15 stopni, natomiast na południowym zachodzie słupki rtęci mogą podskoczyć nawet do 21 kreski.

Jedyne ostrzeżenie meteorologiczne, jakie IMGW wydało na dzisiejszy dzień dotyczy czterech powiatów na terenie województwa pomorskiego. Chodzi o powiaty słupski, lęborski, wejherowski i pucki.

Zgodnie z prognozami Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej, w regionach objętych ostrzeżeniem pierwszego stopnia przewiduje się występowanie silnego wiatru o średniej prędkości od 35 km/h, w porywach do 75 km/h. Ostrzeżenie dla wszystkich powiatów jest ważne od godziny 8 do godziny 15.

Wydane przez IMGW ostrzeżenie pierwszego stopnia oznacza, że przewidywane są warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych. Mogą one doprowadzić do strat materialnych, a także zagrożenia dla zdrowia oraz życia.

We wtorek IMGW wydało ostrzeżenia drugiego i trzeciego stopnia przed gwałtownym wzrostem stanu rzek, dotyczące Odry, Widawy i Baryczy. Najwyższy, trzeci stopień zagrożenia hydrologicznego wydano dla odcinka Odry w województwie dolnośląskim i lubuskim, od ujścia Bobru do Słubic. Drugim najbardziej narażonym na niebezpieczeństwa hydrologiczne obszarem jest rzeka Widawa, na odcinku od Namysłowa do ujścia Odry. Obowiązywały one do godzin wieczornych w środę.

