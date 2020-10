Grzesiowski nie pracuje już w Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego. "Mamy jedną godność"

"Mamy jedną godność, by mówić to co się myśli trzeba być niezależnym. Nie pracuję już w CMKP. Proszę przy moim nazwisku nie wpisywać tej afiliacji (szczególnie w mediach), aby uniknąć problemów. Bardzo dziękuję współpracownikom ze Szkoły Zdrowia Publicznego CMKP za współpracę" - napisał dr Paweł Grzesiowski na Twitterze w środę po południu.

Centrum Medyczne Kształcenia Podyplomowego w Warszawie odpowiada za kształcenie podyplomowe osób z wyższym wykształceniem w ochronie zdrowia. "Do naszych zadań należy kształcenie i doskonalenie profesjonalnej wiedzy medycznej: lekarzy, lekarzy dentystów, farmaceutów, diagnostów laboratoryjnych" - czytamy na stronie internetowej CMKP.

Paweł Grzesiowski poza CKPM

Dr Paweł Grzesiowski prowadził zajęcia dotyczące m.in. immunologii i terapii zakażeń. Często pojawia się w mediach, gdzie od początku pandemii wypowiada się na tematy związane z koronawirusem. Jest też aktywny na Twitterze, na którym recenzuje działania rządu w walce z pandemią.

5 października zwrócił się w mediach społecznościowych do ministra zdrowia Adama Niedzielskiego o zmianę w rozporządzeniu dotyczącym podmiotów dokonujących wpisu w rejestrze pacjentów na COVID-19.

Na wpis zareagował wtedy dyrektor CMKP prof. dr hab. n. med. Ryszard Gellert. "Panie Doktorze, jako Pański były zwierzchnik zwracam uwagę, że skuteczną drogą interwencji są listy, petycje i wnioski kierowane do odpowiednich instytucji. Apel na Twitterze ma wydźwięk autopromocyjny, co jest kontrproduktywne i nie służy ani sprawie, ani chorym, ani Panu, ani CMKP" - skomentował.

- Dokumenty w sprawie przedłużenia umowy złożyłem w czerwcu. Po tym wpisie mogłem przypuszczać, że umowa ze mną nie zostanie przedłużona o kolejny rok. Dano mi jasno do zrozumienia, że to za krytykę - powiedział w środę w rozmowie z "Gazetą Wyborczą" dr Paweł Grzesiowski.

***

