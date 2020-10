Siedmiu funkcjonariuszy SOP z ochrony Morawieckiego zakażonych. Kilku jest też na kwarantannie

Grupa funkcjonariuszy odpowiedzialnych za ochronę szefa rządu liczy ponad 20 osób. Jak podaje tvn24.pl, u siedmiu z nich stwierdzono zakażenie, a kolejnych ok. siedmiu-ośmiu trafiło na kwarantannę. Skład grupy został uzupełniony przez innych funkcjonariuszy SOP.

Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów Michał Dworczyk w rozmowie z tvn24.pl zaznaczył, że osoby ochraniające premiera w środę zostały poddane testom i ich wyniki są negatywne.

Koronawirus. Funkcjonariusze SOP zakażeni

Rzecznik Prasowy Komendanta Służby Ochrony Państwa ppłk SOP Bogusław Piórkowski przekazał portalowi Gazeta.pl, że informacji na ten temat udzieli mediom w czwartek. Niezależnie od tego, skierowaliśmy do rzecznika pytania e-mailem.

Premier Mateusz Morawiecki w piątek 9 października miał kontakt z zakażonym koronawirusem kierowcą Służby Ochrony Państwa. We wtorek 13 października szef rządu udał się na kwarantannę, którą zakończył w niedzielę.

