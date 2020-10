Lider AGROunii Michał Kołodziejczak został zatrzymany przez policję. Mężczyzna został skuty i doprowadzony do radiowozu, gdzie go wylegitymowano. Po kilkudziesięciu minutach wrócił do protestujących rolników.

