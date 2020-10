Protest rolników. Przeciwnicy "piątki dla zwierząt" znów wyjechali na ulice [Lista utrudnień]

Zobacz wideo

Podobnie jak dwa tygodnie temu rolnicy protestują, powodując utrudnienia w ruchu drogowym. Niektórzy uczestnicy akcji organizują blokady na drogach, inni biorą udział w powolnych przejazdach kolumn traktorów, jeszcze inni spacerują po pasach. Jako pierwsi do protestów 21 października przystąpili rolnicy z Podkarpacia, ale utrudnień należy się spodziewać we wszystkich regionach Polski.

Protest rolników i utrudnienia na drogach

Rolnicy blokują zarówno drogi krajowe, jak i wojewódzkie. AGROunia informuje, że manifestujący mają zamiar utrudniać ruch m.in. na DK10, która prowadzi z Torunia do Warszawy, a także na DK9 z Iłży do Radomia oraz na DK45 z Kluczborka do Opola. Listę dróg, na których będą protestować rolnicy, można znaleźć na stronie tej organizacji.

Rolnicy sprzeciwiają się "piątce dla zwierząt". Oznaczają posesje "zdrajców wsi"

Protesty rolników mają związek z tzw. piątką dla zwierząt, którą przyjął Sejm, a do której Senat wniósł 62 poprawki. Wyższa izba parlamentu zadecydowała, że należy ograniczyć ubój rytualny w Polsce, ale z jednym istotnym ograniczeniem: z nowych przepisów wyłączono drób. Senatorowie przychylili się także do pomysłu zakazu hodowli zwierząt, ale wydłużyli vacatio legis do 31 lipca 2023 roku. Ustawa wróci do Sejmu, który może jeszcze odrzucić senackie poprawki.

Manifestacje rolników przybierają różne formy. Blokowali już drogi, manifestowali na placu Zawiszy w Warszawie, a w ostatnich dniach wieszają obraźliwe banery przy posesjach polityków, którzy opowiedzieli się za przyjęciem tzw. piątki dla zwierząt. Transparent z napisem "Zdrajca polskiej wsi" zawisł m.in. przed domem ministra rolnictwa Grzegorza Pudy.