Dyrektorka szkoły w Krakowie pisze do premiera. "Zepsuję Panu statystykę. Musiałam zawiesić zajęcia"

Dyrektorka jednej ze szkół podstawowych w Krakowie w opublikowanym na portalu społecznościowy poście, kierowanum do premiera Mateusza Morawieckiego opisuje tragiczną sytuację w szkołach, w tym spowodowany koronawirusem brak nauczycieli do prowadzenia zajęć. "Wypuścił nas Pan ponownie na tę wojnę nie tylko bez broni, ale nawet bez tarczy" - pisze kobieta i apeluje: Niech Pan zagoni nowego Pana Ministra do pracy!

