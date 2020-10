1000 zł za brak maseczki? W nowym projekcie ustawy mandat dwukrotnie wyższy

Według nowego projektu ustawy nieprawidłowe noszenie maseczki będzie traktowane jako wykroczenie. Dotychczas mandat mógł być nałożony przez policję i wynosił 500 złotych. Jednak sądy, przez niejasne przepisy zawarte w rozporządzenie, często uchylały karę.

Zmiany w przepisach

Mandaty za brak maseczki według ustawy mogłaby wystawiać policja, a także straż miejska i straż ochrony kolei i będą one mogły wynosić do 1000 zł. Służby będą mogły zgłosić sprawę do sądu. Grzywna sądowa w tej sprawie może wynosić 5000 złotych. Do tej pory sanepid mógł nałożyć karę administracyjną za niestosowanie się do przepisów w kwocie od 5000 do 30000 złotych.

Projekt ustawy Maria Lipińska

Insp. Mariusz Ciarka, rzecznik prasowy Komendy Głównej Policji w niedzielę poinformował o statystykach mandatów wystawionych za brak maseczki. Od początku wprowadzenia nakazu wystawiono 55,3 tys. mandatów, a 14,6 tys. spraw zostało skierowanych do sądu.

Obostrzenia w żółtej i czerwonej strefie

Od 10 października cała Polska znajduje się w żółtej strefie. W związku z tym obowiązuje nas noszenie maseczek w przestrzeni publicznej. W całym kraju też w godzinach 10-12 w sklepach obowiązują godziny dla seniorów.

W strefie czerwonej nie można organizować imprez okolicznościowych. Zakaz obejmuje między innymi wesela, stypy i komunie. Ponadto, szkoły średnie i uczelnie musiały przejść na nauczanie zdalne. W czerwonej strefie nie można organizować targów, kongresów, ani wydarzeń kulturalnych.

W strefie żółtej maksymalny limit osób na uroczystościach takich jak wesela wynosi 20 osób, ale obowiązuje na nich zakaz zabaw tanecznych. Podczas wesela, komunii, stypy oraz innych spotkań uczestnicy muszą zakrywać usta i nos oprócz momentu spożywania posiłków. Działalność gastronomiczna może być prowadzona w godzinach 6-21, poza tymi godzinami tylko na wynos. Zajęty może być co drugi stolik. W transporcie publicznym może być zajęte do 50 proc. miejsc siedzących lub 30 proc. wszystkich miejsc stojących i siedzących.

Od 16 października obowiązują zmniejszone restrykcje dla kierowców. Osoba, która wiezie pasażera, z którym nie mieszka albo nie gospodaruje wspólnie nie musi już nosić maseczki. Rzecznik Ministerstwa Zdrowia rozwiał wątpliwości wokół nowych przepisów i potwierdził, że zmiana dotyczy wszystkich kierowców.