Pogoda na dziś - środa 21 października. Na północy deszcz i chmury

Na południu natomiast przewidywane są rozpogodzenia i brak opadów. We znaki mogą dawać się jednak umiarkowane porywy wiatru.

Temperatura. Nawet 16 stopni we Wrocławiu

Dziś spodziewany jest lekki wzrost temperatury. Do 11 stopni będzie w Olsztynie, a do 12 stopni w Gdańsku i Białymstoku. 13 stopni pokażą termometry w województwach kujawsko-pomorskim i podkarpackim. Jeden stopień więcej zapowiadany jest w Lublinie, Kielcach, Katowicach, Warszawie, Poznaniu i Szczecinie. Temperatura do 15 stopni prognozowana jest natomiast w województwach małopolskim, łódzkim, opolskim i lubuskim. Najcieplejszy dzień, do 16 stopni, czeka mieszkańców Dolnego Śląska.

Opady. Deszcz głównie na północy kraju

W środę większe rozpogodzenia przewidywane są głównie w południowej Polsce. W pozostałych regionach utrzymywać się będzie zachmurzenie umiarkowane lub duże. Dodatkowo od północno-zachodniej części kraju nadciągać zacznie deszczowy front. Deszcz spadnie w województwach lubuskim, wielkopolskim, zachodniopomorskim, kujawsko-pomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim, podlaskim i w północnej części Mazowsza. Wiatr na ogół słaby. Umiarkowane porywy spodziewane są na południu, gdzie może wiać w porywach do 50 kilometrów na godzinę. W górach przewidywane są już porywy do 80 km/h.

