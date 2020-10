IMGW ostrzega przed gwałtownym wzrostem stanu rzek. Wydano ostrzeżenia 2. i 3. stopnia

Najwyższy, trzeci stopień zagrożenia hydrologicznego wydano dla odcinka Odry w województwie dolnośląskim i lubuskim, od ujścia Bobru do Słubic. Niewykluczone, że w rejonach tych dojdzie do przekroczenia stanów alarmowych. Ostrzeżenie obowiązuje do środy 21 października do godziny 13.

IMGW wydaje ostrzeżenia. Obowiązuje 1. i 2. stopień

Drugim najbardziej narażonym na niebezpieczeństwa hydrologiczne obszarem jest rzeka Widawa, na odcinku od Namysłowa do ujścia Odry. W tym przypadku ostrzeżenie obowiązuje do środy do godziny 18.

Wydane przez IMGW ostrzeżenie drugiego stopnia z kolei wydano dla Baryczy, w rejonie od Polskiej Wody do ujścia do Odry. Podobnie jak w poprzednim przypadku, obowiązuje ono do środy do godziny 18.

Pierwszym stopniem zagrożenia, nazywanym suszą hydrologiczną wydano z kolei dla trzech obszarów - zlewni Nogat, zlewni Ina i Płonia, a także Kanału Mosińskiego. Obowiązują one do odwołania.