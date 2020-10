TVP nie chce ujawnić zarobków czołowych prezenterów. Boi się "wrogich przejęć"

W styczniu 2020 roku poseł Nowoczesnej Adam Szłapka skierował do TVP wniosek o dostęp do informacji publicznej, domagając się m.in. ujawnienia danych o wysokości pensji czołowych pracowników telewizji publicznej: Danuty Holeckiej, Michała Adamczyka, Krzysztofa Ziemca, Adriana Klarenbacha i Michała Rachonia. TVP odmówiła odpowiedzi, zasłaniając się tajemnicą przedsiębiorstwa. Argumentowała, że choć jest podmiotem wydatkującym środki publiczne, działa na zasadach rynkowych, a udostępnienie tych informacji może zagrozić jej interesom. Jakim? Telewizja publiczna stwierdziła, że jej konkurencja mogłaby dokonać "wrogich przejęć", proponując Holeckiej czy Adamczykowi lepsze wynagrodzenie.

Sąd przyznał rację Adamowi Szłapce. TVP ma dwa wyjścia

Sprawa trafiła do sądu. Poseł Szłapka wykazywał, że argumenty podawane przez telewizję publiczną nie mają sensu, bo TVP "jako podmiot wydatkujący środki publiczne podlega szczególnej kontroli społecznej oraz prawnej". Udowadniał także, że klauzule poufności i inne wewnętrzne regulacje telewizji stoją niżej niż Konstytucja, która mówi, że obywatele mają prawo do informacji o działalności podmiotów wykonujących zadania publiczne - pisze OKO.press.

Wojewódzki Sąd Administracyjny przyznał politykowi rację, uznając, że argumentacja TVP jest pełna ogólników, a obywatele mają prawo dostępu do informacji w tym zakresie. Telewizja publiczna ma teraz dwa wyjścia - może spróbować wyjaśnić sądowi w przekonujący sposób, że wysokość wynagrodzeń pracowników stacji rzeczywiście jest chroniona tajemnicą przedsiębiorstwa lub przychylić się do wniosku Adama Szłapki i ujawnić informacje, o które prosił.

- Nikt z nas nie ma wątpliwości, że dwa mld przekazane w marcu przez Andrzeja Dudę poszły na propagandę. To są publiczne pieniądze i my jako obywatele mamy prawo wiedzieć, jak te pieniądze są wydatkowane, ile zarabia Rachoń, Holecka czy Pereira. Wyrok sądu pokazuje, że funkcjonariusze TVP nie są świętymi krowami i nie mogą być ponad prawem. Wygraliśmy z TVP, co oznacza, że Jacek Kurski będzie musiał rozliczyć się z każdej złotówki - powiedział Adam Szłapka, którego słowa cytuje portal TenPoznań.pl.

2 mld zł, o których mówił Adam Szłapka, to rekompensata przyznana TVP za "utracone wpływy z abonamentu".

Zarobki gwiazd TVP. Ile zarabia Danuta Holecka i jej koledzy?

Ile zarabiają prezenterzy TVP? Próbowali ustalić to dziennikarze. We wrześniu 2017 roku "Dziennik Gazeta Prawna" informował, że Michał Adamczyk i Danuta Holecka zarabiają ok. 40 tys. zł netto miesięcznie. W styczniu 2018 roku "Gazeta Wyborcza" pisała z kolei, że TVP podpisała z Holecką, Ziemcem i Adamczykiem kontrakty na trzy lata z rocznym okresem wypowiedzenia.