Pogoda na dziś - wtorek 20 października. Duże rozpogodzenia w całym kraju

We wtorek możemy spodziewać się także nieco wyższej temperatury. Termometry pokażą w ciągu dnia maksymalnie od 9 stopni na Podlasiu do 14 stopni na Dolnym Śląsku.

Temperatura. Najchłodniej będzie dziś na Podlasiu

Najniższa temperatura we wtorek zapowiadana jest w Białymstoku, gdzie będzie 9 stopni. Jeden stopień więcej przewidywany jest w województwach pomorskim i warmińsko-mazurskim. 11 stopni pokażą termometry w Bydgoszczy, Warszawie i Kielcach. W województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, łódzkim, lubelskim i podkarpackim prognozowanych jest 12 stopni. Jeszcze cieplej, do 13 stopni, będzie w Krakowie i Katowicach. Najcieplejszy dzień czeka mieszkańców województwa dolnośląskiego i opolskiego. Tam będzie do 14 stopni.

Opady. Na południu może silnie wiać

W całym kraju zapowiadane jest zachmurzenie małe lub jego całkowity brak. W niektórych regionach spodziewane są opady: rano deszcz może spaść w północnych powiatach województwa pomorskiego i warmińsko-mazurskiego. W nocy z wtorku na środę deszczowy front zacznie nadciągać od północnego zachodu. Wiatr początkowo słaby, później umiarkowane porywy przewidywane są w południowej części kraju. W górach może wiać do 70 kilometrów na godzinę.

