Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzegł w niedzielny poranek przed wysokim stanem wody na Odrze.

IMGW: fala wezbraniowa zmierza do Wrocławia

"Aktualnie fala wezbraniowa kulminuje w Oławie i jej czoło przemieszcza się w kierunku Wrocławia. Przypominamy obowiązuje 3° najwyższy zagrożenia hydrologicznego. Fala jest bardzo długa, przekroczone są stany alarmowe o 140 cm w Oławie i o 15 w Trestnie pod Wrocławiem" - napisał IMGW-PIB na Twitterze.

Oława na nadejście fali przygotowywała się w sobotę. W mieście układano worki z piaskiem, jak podawała wrocławska "Gazeta Wyborcza", w jednej z dzielnic rzeka zalała podwórka i piwnice. Władze Wrocławia podkreślały, że nie ma żadnego zagrożenia dla miasta.

Także Brzeg przygotowywał się na nadejście fali kulminacyjnej. Jak podawał lokalny portal brzeg24.pl, późnym wieczorem widać było spadkową tendencję poziomu Odry, wynosił on 614 cm. Mimo to Miejski Zespół Zarządzania Kryzysowego nie odwołał jak dotąd prognozy, która zakłada przejście fali powodziowej w niedzielę, która może podnieść stan wody do poziomu 6,60 - 6,80 m.

Alert hydrologiczny i zamknięta droga

Alert hydrologiczny trzeciego stopnia IMGW wydał w sobotę po południu, informując, że "w związku ze spływem wód opadowych na tym odcinku Odry będzie występowała tendencja wzrostowa stanów wody z przekroczeniem stanów ostrzegawczych, lokalnie alarmowych" (dotyczyło to województw opolskiego, dolnośląskiego i lubuskiego). Niedługo później podawał, że przekroczony został stan alarmowy na 28 stacjach wodowskazowych w dorzeczu Odry.

W związku z alertem hydrologicznym, zamknięty został odcinek drogi wojewódzkiej 455 do Oławy z Jelcza-Laskowic, a także droga Janików - Hanna - skrzyżowanie z DW455 - podało Polskie Radio Kierowców.

Według prognozy IMGW, w niedzielę na terenie całego kraju możliwe są przelotne opady deszczu (w górach deszczu ze śniegiem i śniegu).